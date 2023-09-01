Yargıtay üyelerinden Anıtkabir’e ziyaret

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca başkanlığındaki heyet, ‘2023-2024 Adli Yıl’ açılışı nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret etti.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve beraberindeki Yargıtay üyeleri, Anıtkabir ziyaretinde, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi. Akarca, mozoleye çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu. Akarca ve beraberindeki heyet, Anıtkabir’in merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

Akarca, Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk, 2023-2024 adli yılının açılışı vesilesiyle çok kıymetli meslektaşlarımla birlikte huzurunuzdayız. Kurucusu olduğunuz ve gelecek nesillere emanet ettiğiniz Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını büyük bir coşku ve kıvançla kutlarken, fikirlerinizin ve ideallerinizin önemini tüm ulusça bir kez daha idrak ediyoruz. Yargı görevinin toplum ve devlet hayatı bakımından taşıdığı önemin bilinciyle, en yüksek adalet standartlarını gerçekleştirmek için sürekli bir yenilenme ve reform çabası içindeyiz. İnkılaplarınızın rehberliğinde, ikinci yüzyılına giren Türkiye Cumhuriyeti’nin daha çok güçlenmesi ve refaha kavuşması amacıyla, yüce Türk milletine hizmet etmenin ayrıcalığını ve gururunu yaşıyoruz. Yeni adli yılın milletimize ve tüm yargı camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Ruhunuz şad olsun.”

(DHA)