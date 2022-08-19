Erdoğan, Esad’la barışacak mı?..

Bilemem…

Ama…

Barışırsa…

Ve bunu…

Müslüman kardeşlere taviz koparmadan yapabilirse…

Alkışlarım…

★

Biliyorum ki…

Pek çok kişi de:

“Ama bir zamanlar neler dedi, neler yaptı…” diyecek…

★

Tamam…

Erdoğan’ın Suriye politikasının:

Tepeden tırnağa yanlış olduğunu:

Kabul ediyorum…

★

Tamam:

Memleketi perişan etti…

Tamam:

Memleketi yedi bitirdi…

Tamam:

İşsizlik oranı bir ara:

%15’i gördü…

★

Kabul ama…

Şimdi işi toparlarsa…

Esad’la barışır…

Askerlerimizi silah bataklığından çekip çıkarırsa…

İyi bir anlaşmayla…

Ülkemizdeki işgalci Suriyeliler makul şartlarda…

Ve…

Suriye’nin petrol gelirlerinden finanse edilerek ve Türkiye yurttaşı müteahhitler tarafından inşa edilmiş konutlara yerleştirilirse…

Bana ne Erdoğan’ın geçmişte yaptığı yanlıştan…

★

Hayat…

Yanlışından dönen insanları:

“Neden doğru yola geldin?” diye sorgulamayacak kadar kısa…

Ve…

Değerli…

★

Ancak canlarım…

“Suç” başka bir şey…

Yani:

Hatalarından…

Yanlışlarından…

Kusurlarından dolayı yargılanması mümkün olmayan:

Erdoğan’ın…

Varsa -ki mutlaka vardır-:

Suçlarından ötürü yargılanması kaçınılmazdır…

O kanaatteyim

İnanmayacaksınız belki ama…

Yıllık %80 enflasyon yaşayan ülkede…

MB, 100 baz puan faiz indirdi…

★

Neden yaptı bu çılgınlığı?..

Kendilerinin bile bilmediği bir sebebi benim bilebilmem:

Elbette imkânsız…

Ancak…

Tahmin edebilirim…

★

Önümüzdeki günlerde KKM hesaplarının:

Kur farkları ödenecek…

Ödemeler:

Kurun ödeme günündeki fiyatı üzerinden yapılıyor…

★

Bu kararı alanlar….

KKM sahiplerine son ödemeyi cazip bir kur farkıyla yapıp…

Yine aynı modeli sürdürmek isteyebilirler…

★

Bu arada…

Yurt dışından gelen…

Ancak:

Kaynağı belli olmayan…

Ama…

Kime ait olduğu tahmin edilebilecek 3-5 milyar dolar:

MB’na yüksek kurdan satılır…

★

MB de bunu…

Kamu bankaları…

Ve…

İktidar destekçisi bazı özel bankalar aracılığıyla…

Piyasadaki talebi karşılamak amacıyla:

Kullanabilir…

★

Tabii ki bu yazdıklarım: Sadece tahmin…

★

Gelebilme ihtimali olan 3-5 milyar doların kime ait olduğu konusunda da:

“Kesin bilgi” sahibi değilim…

Daha önce de benzer olaylar yaşandığı için…

Öyle olabileceği:

Kanaatindeyim…



Halkın canı yanar

Bundan sonra ne olur?..

İki ihtimal olduğu kanaatindeyim…

★

MB’nin faizleri 100 baz puan arttırdığını açıklamasından sonra…

Döviz kurları 5-10 kuruş yükselirse…

Faiz indiriminin kurları olumsuz yönde etkilemediği:

Söylenebilir…

★

Kurlar bir anda…

40-50 kuruş birden:

Yükselirse…

MB geri adım atmaz…

Ama…

★

Ekonominin gazı daha çok birikir…

Konut balonu biraz daha şişer…

Cari açık biraz düşer…

Ve fakat:

★

Halkın:

Daha çok canı yanar…

7200’de 1…

Haber duyurulduğunda…

İktidar destekçisi gazeteler:

Günlerce yazdı…

Televizyon kanallarında iktidarı eleştiren muhaliflere hakaretler edildi…

★

Haberi hatırlayalım…

Almanya, havaalanları için 7200 Türk işçi alacaktı…

Gönderilecek işçi başına…

10 bin Euro ödendi…

Kime?..

Aracı Türk firmasına…

★

Ve fakat…

Almanya, başvuru yapan 7200 kişiden:

Sadece birini işe aldı…

★

Neden?..

Sadece o bir kişi gereken şartları sağlayabildi de:

Ondan…

★

Çoğu başvuru sahibi:

“Yetersiz” bulundu…

Bazıları ise mutat…

Sahte belge nedeniyle…

Güvenlik soruşturmasına:

Takıldı…

Yorumsuz…

Haber aşağıda…

Ama…

Yorum yapmayacağım…

Lütfen okuyun…

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Görevinden el çektirilen eski Ankara büyükşehir belediye başkanı AKP’li Melih Gökçek, Beşiktaş’ın eski futbolcusu Vincent Aboubakar’ın photoshop’lu bir fotoğrafını “bak Türküye… Somali’den gelip Türk vatandaşı olan, senin ülken ve senin inancın için savaşan Abu Bakeroğlu PKK’lıların yaptığı karakol baskınında şehit oldu” diye paylaştı.

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Melih Gökçek, yaptığı hatayı fark edince paylaşımını apar topar kaldırdı.

Gökçek, “Özür dilerim danışmanımın yaptığı hatadan hemen haberim oldu ve bu açıklamayı yaptım” diye yazdı.

Dünün tweeti

CEM TOKER

@tokcem

KAFALAR KARIŞIK

–Esad mı, Esed mi?

-Adam diktatör mü, değil mi?

–Sisi darbeci mi, değil mi?

–BAE 15 Temmuz finansörü mü değil mi?

–İsrail bir terör devleti mi, değil mi?

–İsrail’e Büyükelçi atanırsa, güven mektubunu Tel Aviv’de mi verecek, tanımadığımız yeni başkent Kudüs’te mi?