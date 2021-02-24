Yargılanırken çekilecek görüntülerine yayın yasağı getirilmeyecek…

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), SÖZCÜ TV’nin logo değişikliği talebini, anayasaya aykırı bir şekilde, gündemine almıyor.

Dün, RTÜK’ün vurdumduymazlığının…

Anayasamızın “fırsat eşitliği” ilkesini ihlal edişinin 362. Günü idi…

Siz bu satırları okurken 363. Günü olacak…

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Anayasamızın “Basın hürriyeti” bölümünde yer alan 28. Maddesi’nin ilk iki paragrafı aynen şöyle:

“Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz.

Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır.”.

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RTÜK, özerk bir kurumdur…

Ama…

Devlet (Millet) kurumudur…

Üyelerini Yüce Meclis (Milletin vekilleri) seçer…

Devlet adına göre yapar…

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Anayasanın ilgili maddesine göre RTÜK…

“Basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri” almalıyken…

Aksine…

“Bu TV yayına başlarsa muhalefet yapar” korkusu, endişesi ve kuşkusuyla (Muhalefet yapmak yasakmış gibi) halkın haber alma özgürlüğünü engelliyor…

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Bu devran böyle gitmez…

Birileri…

Bazı kamu görevlilerine:

“Merak etmeyin ömrümüz yettiğince biz buradayız sizi koruruz” diyorsa…

Heyhat!..

Ham hayal…

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Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik bir sosyal hukuk devleti olarak kalacak…

Yoluna…

Atatürk ilkeleriyle, Atatürk milliyetçisi olarak devam edecektir…

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Ve…

O hesaplaşma günü geldiğinde…

Anayasayı ihlal suçu işlediklerinden dolayı mahkûm olacaklarını bilen kimileri…

Korkularından ülkeyi terk etmemişseler eğer…

Yargılanacaklar…

Ve…

Hakim karşısında…

Boyunları eğik…

Ayakuçlarına bakarken çekilecek görüntülerine yayın yasağı getirilmeyerek…

Basın özgürlüğünün nasıl kutsal bir değer olduğu onlara da gösterilecek…

İLELEBET PADİŞAH OLARAK KALACAKTIR…

Haber şöyle:

Koronavirüs salgınında önlemlerin artırılması ve aşılama sürecinin başlamasıyla birlikte dünya genelinde vaka sayısında düşüş görülüyor.

Fakat New York Times’ın hazırladığı analizde, Türkiye son 28 günde vaka sayısının arttığı ülkelerden biri konumunda.

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Zavallı New York Times…

Demokrasiyi içselleştirememiş halkların yaşadığı bir ülke gazetesi işte ne olacak?…

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Türk demokrasisi o kadar muhteşemdir ki…

İktidar partisinin “Lebaleb dolu AKP kongre salonları…”.

Yurttaş canından çok daha değerlidir…

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İnsan dediğiniz ne ki ey New York Times!..

Bugün var yarın yok…

Ama iktidar partisi…

İlelebet padişah olarak kalacaktır…

OTUR OTURDUĞUN YERDE DE REİSİMİZİN KAFASINI BOZMA…

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti lideri Akşener, dedi ki:

“Sizler için işler kötüye gidiyor, Titanik batıyor farkındayız. Ancak gündem yaratmak için milletin toplumsal yapısına böyle zarar veremezsiniz…”.

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Meral Hanım…

Arkadaşlar kaptan köşkünde…

Deniz sığ…

Titanic batarsa…

Olan…

Alt kamaralardan yukarıya çıkamayanlara olur…

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Hem Titanik batarsa batar…

Sana ne ya?..

Babanın gemisi mi?..

Ama birileri o gemiyi…

Babalarının evinden getirdiler…

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Çok olma bakalım…

Otur oturduğun yerde de…

Reisimizin kafasını bozma…

GERİ KALMIŞ ÜLKELERİ GERİ BIRAKTIRAN İSE…

Geri kalmış ülkelerin gelişememesinin temel sebebi seçmen zihniyetidir…

Çünkü…

Geri kalmış ülke seçmeni aklıyla değil…

Önce midesiyle…

Sonra da duygularıyla (En çok da dinî) kullanır oyunu…

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Gelişmiş ülkelerin seçmen çoğunluğu ise meselâ…

“Eli ayağı düzgün…”.

“Çok güzel konuşuyor…”.

“Çok güzel namaz (İbadet ediyor) kılıyor” diyerek oy vermez…

Zira seçimler…

“En güzel namaz kılma (İbadet etme) yarışması” değildir…

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Gelişmiş ülkelerin seçmenlerinin çoğunluğu…

Çalmayan, çaldırmayan…

Hiç kimseyi kayırmayan; adil…

Yargı başta olmak üzere…

İktisadi ve uluslararası siyasi her konuda başarılı olacaklarına inandığı politikacılara emanet etmek ister ülke yönetimini…

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Haliyle…

Gelişmiş ülkeleri “gelişmiş ülke” yapan…

İnsanî gelişmişliğini gerçekleştirmiş seçmen çoğunluğu iken…

Geri kalmış ülkeleri geri bıraktıran ise…

İnsanî gelişmişliğini gerçekleştirememiş seçmen çoğunluğudur…

NE SENİNLE NE SENSİZ

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı 2019’da boşanmışlar…

Sonra…

Belli ki Nil Burak’ın tanıttığı o ünlü şarkıdaki gibi olmuş…

“Ne seninle ne sensiz…”

Yine barışmışlar…

İşin ilginci…

Bir kez daha nikahlanmışlar…

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Onlara bir amca hatta dede tavsiyesi…

En yakın zamanda kesinlikle…

Şarkının “seninle olmuyor” kısmını defalarca yaşayacaklar…

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Sakın boşanmasınlar…

Çünkü…

Kısa bir süre sonra bu defa da şarkının:

“Sensiz de olmuyor” cümlesini daha sık söyleyecekler…