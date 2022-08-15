Yapılan zammı kabul etmedi, ev sahibinin çocuklarını pompalı tüfekle vurdu

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde ev sahibiyle kiracısı arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Yapılan zammı kabul etmeyen kiracının oğlu, arbede sırasında pompalı tüfekle ev sahibinin iki oğlunu vurdu.

Olay, dün Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi Yarenler Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Mehmet K., kiracısı Abdurrahman K.’nın kirasını yükseltmek istedi. Kiraya yapılan zammı kabul etmeyen Abdurrahman K. ve ev sahibi Mehmet K. arasında tartışma başladı. İki tarafın da çocukları tartışmaya dahil olmasıyla olay büyüdü. Abdurrahman K.’nın oğlu Ozan K., evden aldığı pompalı tüfeği ev sahibine doğrulttu. Bu sırada olaya müdahale etmek isteyen baba Abdurrahman K., silahı oğlunun elinden almak istedi. Tüfeğin ateş almasıyla saçmalar Mehmet K.’nin oğulları Ahmet Rasim K.’nin gözüne, Resul K.’nin ise eline isabet etti.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa alarak en yakın hastaneye götürdü.

Ozan K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. (İHA)