Yapıcıoğlu ve Bahçeli’nin anayasa talepleri!

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, 26 Nisan’da Erbil’de Barzani ile görüştü.

Son yıllarda HÜDA PAR’ın Barzani ile sıkça görüştüğü bilinen bir gerçektir. Daha 13 Nisan’da telefonla görüşmelerdi.

Rudaw’a göre Yapıcıoğlu; İslami Hareket Partisi (Bizutnawa), Adalet Topluluğu Partisi Genel Başkanı Ali Bapir, Irak Türkmen Cephesi Yürütme Üyesi ve Kürdistan Bölgesi Azınlıklardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, İslami Birlik yöneticileri ve Irak İslam Partisi Genel Başkanı Raşid Azzavî ile de görüştü.

Bu partilerle görüşmesi de yeni değil.

Ayrıca basınımızda bu partilerle görüşme haberi de yer almıyor…

Görüştüğü partilerin kökenine bakıldığında ise yine karşımıza, Müslüman Kardeşler Teşkilatı çıkıyor!

HÜDA PAR’ın bu ziyaretleri, bayrak ve federasyonla ilgili görüşleri aslında yeni bir anayasa talebidir.

Elbette AKP’nin bölgedeki en yakın ilişki kurduğu yapı da Barzani’dir!

Barzani’nin de Müslüman Kardeşler hareketi ile ilişkileri bellidir ve Müslüman Kardeşler hareketi yani kullanışlı İslamcı kesim, Irak’ta en önde giden siyasi harekettir.

Öyle olmasa ABD’nin Irak’ı parçalaması zaten çok zordu.

Anlaşılıyor ki AKP, Irak’taki İhvan-ı Müslimin ile görüşmeleri, HÜDA PAR’a bırakmış.

Diğer yandan HÜDA PAR’ın; 2000 yılında Hüseyin Velioğlu’nun polis operasyonu ile öldürülmesinin ardından Hizbullah ile bağının kesildiğinin en büyük göstergesi de bu ziyaretlerdir…

En önemlisi de bugün Ortadoğu’da BOP’ta eşbaşkanlık görevini yürüten, ulus devletleri parçalayan terör örgütü, Müslüman Kardeşler Teşkilatı’dır…

ABD bugüne kadar beraber yürüdüğü terör örgütlerini de eşbaşkan yardımcısı yapmıştır!

AKP bu seçimde, bazı görüşlerini HÜDA PAR’a bazı görüşlerini de MHP’ye yaptırdığı anlaşılıyor.

Bülent Turan HÜDA PAR, Cumhur İttifak’ında yok dese de HÜDA PAR’ın anayasa talepleri ile AKP’nin anayasa taleplerinin benzerliği ortadadır.

Anayasa demişken Bahçeli’nin Kütahya mitinginde “yeni bir anayasa için milletvekili sayımızı artıracak mısınız” sorusu da manidardır.

Anayasa Mahkemesi’nin açıklamalarına yönelik yaptığı eleştiriler ise gerçeği yansıtmamaktadır.

Anayasa Mahkemesi’nin AKP ile ilişkisini bilmeyen var mı?

MHP tabanı federasyon çalışmasında yer almayacağı gibi Bahçeli ile de bağı zayıflamış görünüyor.

AKP seçime, koltuğunun altında hazır olan Türkiye’yi etnik ve dinsel temelde parçalayacak sözde yeni anayasa ile gidiyor…

Seçim demişken son olarak AKP medyasında kaybedeceğini gören yazarçizerler, seçimde ikinci turu dillendirmeye başladı!

Yapıcıoğlu da “Eğer fark az olursa inşallah diyoruz ki birinci turda bitecek ama fark az olursa şimdiden kendinizi hazırlayın” dedi!

Anlaşılan AKP kazanamayacağını anladı ve seçimde ikinci tur dahil Millet İttifakı nasıl iktidar yapılmazı oynuyor…