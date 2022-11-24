Yapı ruhsatı olmadan inşaat yapan 142 kişiye idari işlem uygulandı
Haberler Gündem

Yapı ruhsatı olmadan inşaat yapan 142 kişiye idari işlem uygulandı

Kocaeli’de yapı ruhsatı olmadan inşaat yapan 142 kişiye idari işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte, İl Jandarma Komutanlığınca çevrenin korunması ve kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince yapılan kontrollerde, şehrin 10 ilçesinde yapı ruhsatı olmadan inşaat yapan 142 kişi belirlendi.

Ekipler, bu kişiler hakkında “İmar Kanunu’na muhalefet”ten idari işlem uyguladı. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
İzmir’de 16 kilo 325 gram skunk ele geçirildi

İzmir’de 16 kilo 325 gram skunk ele geçirildi

8 kişinin öldüğü afetle ilgili rapor ortaya çıktı

8 kişinin öldüğü afetle ilgili rapor ortaya çıktı

Beşiktaş’ta önlerini kesip para istedikleri kişilere saldırıp bıçakladılar

Beşiktaş’ta önlerini kesip para istedikleri kişilere saldırıp bıçakladılar

Yapı ruhsatı olmadan inşaat yapan 142 kişiye idari işlem uygulandı
Gündem