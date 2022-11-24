Kocaeli’de yapı ruhsatı olmadan inşaat yapan 142 kişiye idari işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte, İl Jandarma Komutanlığınca çevrenin korunması ve kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince yapılan kontrollerde, şehrin 10 ilçesinde yapı ruhsatı olmadan inşaat yapan 142 kişi belirlendi.

Ekipler, bu kişiler hakkında “İmar Kanunu’na muhalefet”ten idari işlem uyguladı. (AA)