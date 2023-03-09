Yapı denetimine yeni düzenleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapı lan düzenlemeyle yapı denetim kuruluşları görevlendirme sonrasındaki iş ve işlemlerde ihmale neden olduğunun belirlenmesi halinde, 60 veya 90 gün süreyle elektronik dağıtım sırasından çıkarılacak ve yeni iş yapamayacak.

Yapı Sahipleri İle Yapı Denetim i Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapı lmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

4708 sayılı Yapı Denetim i Hakkında Kanun kapsamında yer alan yapı larda hangi yapı denetim kuruluşunun görev alacağı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca elektronik ortamda belirleniyor.

Yapı denetim kuruluşlarının görevlendirme sonrasındaki iş ve işlemlerdeki ihmallerine karşılık idari ceza uygulanıyor. Buna ilişkin esasların düzenlenmesi için mevcut Tebliğ hükümlerinde değişikliğe gidildi.