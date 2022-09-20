Trabzonspor’un kendi seyircisi önünde Gaziantepspor karşısında aldığı galibiyet, sanki bir zafer kazanılmış gibi kutlanıyor. Kutlamanın yapılmasının nedeni 2-0 geriden gelerek maçın 3-2 kazanılmasıdır. Tabii ki hakem Mete Kalkavan’ın katkılarının da unutulmaması gerekir. Ama o da ne yapsın, hakemler, “yapay zeka” ile atanıyormuş.

Bu durumda o yapay zekaya bir zeka testi yapmak lazım. Kalkavan’a göre penaltı pozisyonunda top ayaktan sekerek ele çarpıyor. Bunu maçı izleyen hemen herkes görüyor ama Kalkavan güya emin olamıyor ve bana göre YOK olan VAR’a gidiyor. Orada da defalarca ve ağır çekimden izlemesine rağmen herhalde o an için gözlerine “tavuk karası” geliyor, şak diye kararlı ve emin bir şekilde penaltıyı veriyor. Benzer bir pozisyonda Gaziantep lehine bu kez yerden sekerek bir ele çarpma ve penaltı pozisyonu oluyor ama Kalkavan, gözlerine yine perde inmiş gibi göremiyor. YOK olan VAR’dan da çıt yok.

2-0’ı görüp kazandığını düşünen Erol Bulut’un saha kenarından çırpınışı bir işe yaramıyor. Belki yapay zeka ürünü Kalkavan veya VAR’ın katkıları olmadan da Trabzonspor kazanabilirdi.

Özet olarak geçen sezonun şampiyonu Trabzonspor’un bu sezon işi gerçekten çok zor. Forvette Cornelius ve Nwakaeme’yi mumla arıyor ama yine de kazanmayı biliyor. Orta saha ve forvetleri ne kadar iştahlı ve çalışkan ise de defansı dağınık ve beceriksiz, kalecisi ise formsuz.

Sonuç olarak ilerisi forma gerisini sorma misali. Her maçta ne böyle rakip ne de böyle bir hakem bulabilirsiniz. Siz dua edin ki yapay zeka var. Onun sayesinde hiç adaletsizlik olmuyormuş. Ama yapay zeka da haklı olarak yorulmuştur. Şimdi milli maçlar nedeniyle ara verildi. Eminim tatil ‘yapay zeka’ya da iyi gelecektir.