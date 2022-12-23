Siyaset ve iktisat analizi yapanlar…

Olması gerekenler üzerinden hareket eder…

★

Meselâ…

Aklı başında…

Bilime inanan…

Tedbirli bir kişi:

Hava çok bulutluysa…

Meteoroloji de havanın sağanak yağışlı olacağını bildirmişse…

Evden çıkarken şemsiyesini alır…

★

Ama…

Bir anda bulutlar hızla dağılıp gökyüzü pırıl pırıl olursa:

Şemsiyesine boşuna hamallık yaptığını düşünür mü?..

★

Bence düşünmez…

Zira…

O kadar çabuk açılan gökyüzü…

O kadar çabuk yeniden bulutla kaplanır…

Ve…

Yağmur yağabilir…

★

Analistler…

Siyasi ve iktisadî öngörüde bulunurken…

Ülkeyi yöneten siyasi kadroların…

Gerçeklerle inatlaşmayacaklarını…

Halkın ve ülkenin geleceğini…

Kendi çıkarlarından daha üstün göreceklerini…

Yanlışlarını anlayıp…

Yanlışlarından döneceklerini:

Bekler…

Umar…

★

Şu son iktidara kadar da hep öyle oldu…

Politikacılar yanlışlarını anladılar…

Almaları gereken tedbirleri aldılar…

Ve:

Uçurumun kenarından dönüldü…

★

Bu iktidar…

Yanlışlarında direnen tek iktidar…

Ve canlarım…

Bu kadar yanlışın cehaletle anlatılması mümkün değil…

İnatlaşmayla anlatılması da mümkün değil…

O halde:

Neden?..

Niçin?..

Niye?..

Bi seviya bi seviya

Erdoğan:

“Sanatçıları arasında ayrım yapan değil, sanatçılarını bağrına basan bir Türkiye anlayışıyla hareket ediyoruz…”.

★

Metin baba…

Müjdat aga…

Sezen!..

Oya…

Gülşen!..

Berna…

Fazıl!..

Tarkan!..

Cem!..

Şahan!..

Büyük Haluk!..

Küçük Haluk!..

Ve…

Şu anda adları aklıma gelmeyen değerli sanatçı kardeşlerim…

★

Duydunuz mu?..

Reis sizi bi seviya bi seviya kiiii…

Gırmızı

arabaynan…

Getüreceh…

Sarı

arabaynan:

Gondereceh…

Gerçek dostluk

Atatürk, olağanüstü vefalıydı…

Somut örneklerinden biri…

Mareşal Fevzi Çakmak…

Mareşal ile hem çok iyi dosttu…

Hem de…

15 yıl mesai arkadaşlığı yaptı…

★

Yani:

Atatürk cumhurbaşkanı olduğu sürece…

Mareşal Çakmak da onun:

Genelkurmay Başkanı idi…

★

Oysa…

Atatürk, Çakmak gibi inanmaz…

Çakmak gibi yaşamazdı…

Ancak…

Çakmak da Atatürk gibi inanmaz…

Atatürk gibi yaşamazdı…

★

Ama…

Birbirlerini çok sever…

Çok sayar…

Çok:

Güvenirlerdi…

EYT çıkar mı?..

Canlı yayınlarda olsun…

Önceden çekip yayınladığım videolarımda olsun hepsinde sorulan ortak soru şu:

“EYT çıkar mı?..”

★

“Elbette çıkar çünkü önümüzdeki yıl seçim var” diye verdiğim cevaplara kimileri…

Erdoğan’ın:

“Seçim kaybedecek olsam bile ben bu makamda olduğum sürece EYT çıkmaz” deyişini hatırlatarak İtiraz ediyor…

★

Ben de onlara videolarımda…

Örnekleriyle anlatıyorum…

Ve şöyle bağlıyorum:

★

Yani canlarım…

Enseyi karartmayın…

Çünkü…

★

Erdoğan bu saatten sonra:

(Seçimleri yaparsa; ki yapacaktır…).

EYT’den vazgeçemez…

EYT mutlaka çıkacak…

Hem de sizlerin istediği gibi çıkacak…

İstinafa güveniyorum

Canlarım…

Demokrasi tarihimizin:

Tüm başbakanları ve cumhurbaşkanlarını…

Görevleri başındayken tanıdım…

Ama…

★

Aralarında…

Ekonominin…

Ve…

Halkın geleceğiyle…

Erdoğan kadar…

Tehlikeli inatlaşanını:

Görmedim…

★

Allah bir daha da göstermesin…

Bir beş sene daha Erdoğan rejimini yaşamaktansa…

Hiç yaşamamayı tercih ederim…

Zira…

★

Erdoğan rejimi yüzünden:

Mesleğimden…

Ve…

Bildiklerimden…

Ve…

Gördüklerimden…

Ve…

Yaşadıklarımdan…

Ve…

Mahkeme kapılarında süründürülmekten:

Yıldım…

★

Dün yine duruşmam vardı…

Şikâyetçi:

AKP’nin “müstafi” Meclis Gurup Başkan Vekili Mahir Ünal…

★

Kararı merak bile etmiyorum…

Pek çok kişinin aksine ben:

İstinafa güveniyorum…

Gül gibi yaşıyo

Hayko Bağdat, asgari ücreti 8.506 lira olarak açıklayan Çalışma Bakanı(!) Erdoğan’a soruyor…

“Erdoğan ve ailesi 8.500 TL’ye bir ay yaşayabilir mi?..”.

★

Bak Hayko…

8500 değil, 8.506 lira…

“6 lira” deyip geçme…

Asgari ücretli için:

Çok para…

★

Hem kardeşim…

Sayın Cumhurbaşkanımızın:

İçkisi yok…

Sigarası yok…

Kumarı yok…

Onlardan sonra geleni de yoktur sanırım…

Ev kirası yok…

Telefon…

Su…

Elektrik…

Doğalgaz…

Ve…

Ulaşım masrafı yok…

★

Neden yaşamasın?..

Gül gibi yaşıyo işte…

Dünün tweeti

Emre Polat

@EPemrepolat

Hiç; “Çalmayın, hırsızlık yapmayın, kul hakkı yemeyin, zulmetmeyin, çocuklara tecavüze tepki gösterin, yalan söylemeyin, adaletli olun, yaratılmışların en şereflisi insan olun” diyen tebliğci gördünüz mü?

★

Ben cevap vereyim:

Öylesini görmedim!..

Ama:

★

Çalan…

Kul hakkı yiyen…

Zulmeden…

Çocuklara tecavüz eden…

Tecavüzcüleri protesto edenlere saldıran…

Şeref kelimesiyle adları yan yana getirilemeyecek olan pek çok:

Tebliğci gördüm…

Affınıza sığınarak

CHP Ümraniye İlçe Başkan Yardımcısı Sıla

@silabztl soruyor:

“Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Adayı Olmasın” Diyenlere Soruyorum.

– Kılıçdaroğlu dürüst olduğu için mi aday olmasın?

– Kılıçdaroğlu hırsız olmadığı için mi aday olmasın?

– Kılıçdaroğlu, rüşvet alıp vermediği için mi aday olmasın?

★

Bir soru da Hanımefendi’nin affına sığınarak ben sorayım:

– Kılıçdaroğlu, çalmayacağı ve çaldırmayacağı için mi aday olmasın?

Günün sorusu

Gani Müjde

@GaniMujde

İnsanları içtikleri içki üzerinden karalamaya çalışanlara verilecek tek cevap şudur:

Sana ne?