Memduh Bayraktaroğlu
23 Aralık 2022

Yanlışlarında direnen tek iktidar…

Yazarlar: Memduh Bayraktaroğlu

Siyaset ve iktisat analizi yapanlar…

Olması gerekenler üzerinden hareket eder…

Meselâ…

Aklı başında…

Bilime inanan…

Tedbirli bir kişi:

Hava çok bulutluysa…

Meteoroloji de havanın sağanak yağışlı olacağını bildirmişse…

Evden çıkarken şemsiyesini alır…

Ama…

Bir anda bulutlar hızla dağılıp gökyüzü pırıl pırıl olursa:

Şemsiyesine boşuna hamallık yaptığını düşünür mü?..

Bence düşünmez…

Zira…

O kadar çabuk açılan gökyüzü

O kadar çabuk yeniden bulutla kaplanır

Ve…

Yağmur yağabilir…

Analistler…

Siyasi ve iktisadî öngörüde bulunurken…

Ülkeyi yöneten siyasi kadroların…

Gerçeklerle inatlaşmayacaklarını…

Halkın ve ülkenin geleceğini…

Kendi çıkarlarından daha üstün göreceklerini…

Yanlışlarını anlayıp…

Yanlışlarından döneceklerini:

Bekler…

Umar…

Şu son iktidara kadar da hep öyle oldu…

Politikacılar yanlışlarını anladılar…

Almaları gereken tedbirleri aldılar

Ve:
Uçurumun kenarından dönüldü…

Bu iktidar…

Yanlışlarında direnen tek iktidar…

Ve canlarım…

Bu kadar yanlışın cehaletle anlatılması mümkün değil…

İnatlaşmayla anlatılması da mümkün değil…

O halde:

Neden?..

Niçin?..

Niye?..

Bi seviya bi seviya

Erdoğan:

“Sanatçıları arasında ayrım yapan değil, sanatçılarını bağrına basan bir Türkiye anlayışıyla hareket ediyoruz…”.

Metin baba…

Müjdat aga…

Sezen!..

Oya…

Gülşen!..

Berna…

Fazıl!..

Tarkan!..

Cem!..

Şahan!..

Büyük Haluk!..

Küçük Haluk!..

Ve…

Şu anda adları aklıma gelmeyen değerli sanatçı kardeşlerim…

Duydunuz mu?..

Reis sizi bi seviya bi seviya kiiii…

Gırmızı

arabaynan…

Getüreceh…

Sarı
arabaynan:

Gondereceh…

Gerçek dostluk

Atatürk, olağanüstü vefalıydı

Somut örneklerinden biri…

Mareşal Fevzi Çakmak…

Mareşal ile hem çok iyi dosttu…

Hem de…

15 yıl mesai arkadaşlığı yaptı…

Yani:

Atatürk cumhurbaşkanı olduğu sürece…

Mareşal Çakmak da onun:

Genelkurmay Başkanı idi…

Oysa…

Atatürk, Çakmak gibi inanmaz…

Çakmak gibi yaşamazdı…

Ancak…

Çakmak da Atatürk gibi inanmaz…

Atatürk gibi yaşamazdı…

Ama…

Birbirlerini çok sever…

Çok sayar…

Çok:

Güvenirlerdi…

EYT çıkar mı?..

Canlı yayınlarda olsun…

Önceden çekip yayınladığım videolarımda olsun hepsinde sorulan ortak soru şu:

“EYT çıkar mı?..”

“Elbette çıkar çünkü önümüzdeki yıl seçim var” diye verdiğim cevaplara kimileri…

Erdoğan’ın:

“Seçim kaybedecek olsam bile ben bu makamda olduğum sürece EYT çıkmaz” deyişini hatırlatarak İtiraz ediyor…

Ben de onlara videolarımda…

Örnekleriyle anlatıyorum…

Ve şöyle bağlıyorum:

Yani canlarım…

Enseyi karartmayın…

Çünkü…

Erdoğan bu saatten sonra:

(Seçimleri yaparsa; ki yapacaktır…).

EYT’den vazgeçemez…

EYT mutlaka çıkacak…

Hem de sizlerin istediği gibi çıkacak…

İstinafa güveniyorum

Canlarım…

Demokrasi tarihimizin:

Tüm başbakanları ve cumhurbaşkanlarını…

Görevleri başındayken tanıdım…

Ama…

Aralarında…

Ekonominin…

Ve…

Halkın geleceğiyle…

Erdoğan kadar…

Tehlikeli inatlaşanını:

Görmedim

Allah bir daha da göstermesin…

Bir beş sene daha Erdoğan rejimini yaşamaktansa

Hiç yaşamamayı tercih ederim…

Zira…

Erdoğan rejimi yüzünden:

Mesleğimden…

Ve…

Bildiklerimden…

Ve…

Gördüklerimden…

Ve…

Yaşadıklarımdan…

Ve…

Mahkeme kapılarında süründürülmekten:

Yıldım…

Dün yine duruşmam vardı…

Şikâyetçi:

AKP’nin “müstafi” Meclis Gurup Başkan Vekili Mahir Ünal…

Kararı merak bile etmiyorum…

Pek çok kişinin aksine ben:

İstinafa güveniyorum…

Gül gibi yaşıyo

Hayko Bağdat, asgari ücreti 8.506 lira olarak açıklayan Çalışma Bakanı(!) Erdoğan’a soruyor…

“Erdoğan ve ailesi 8.500 TL’ye bir ay yaşayabilir mi?..”.

Bak Hayko…

8500 değil, 8.506 lira…

“6 lira” deyip geçme…

Asgari ücretli için:

Çok para…

Hem kardeşim…

Sayın Cumhurbaşkanımızın:

İçkisi yok…

Sigarası yok…

Kumarı yok…

Onlardan sonra geleni de yoktur sanırım…

Ev kirası yok…

Telefon…

Su…

Elektrik…

Doğalgaz…

Ve…

Ulaşım masrafı yok…

Neden yaşamasın?..

Gül gibi yaşıyo işte…

Dünün tweeti

Emre Polat

@EPemrepolat

Hiç; “Çalmayın, hırsızlık yapmayın, kul hakkı yemeyin, zulmetmeyin, çocuklara tecavüze tepki gösterin, yalan söylemeyin, adaletli olun, yaratılmışların en şereflisi insan olun” diyen tebliğci gördünüz mü?

Ben cevap vereyim:

Öylesini görmedim!..

Ama:

Çalan…

Kul hakkı yiyen…

Zulmeden…

Çocuklara tecavüz eden…

Tecavüzcüleri protesto edenlere saldıran…

Şeref kelimesiyle adları yan yana getirilemeyecek olan pek çok:

Tebliğci gördüm…

Affınıza sığınarak

CHP Ümraniye İlçe Başkan Yardımcısı Sıla

@silabztl soruyor:

 

“Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Adayı Olmasın” Diyenlere Soruyorum.

– Kılıçdaroğlu dürüst olduğu için mi aday olmasın?

– Kılıçdaroğlu hırsız olmadığı için mi aday olmasın?

– Kılıçdaroğlu, rüşvet alıp vermediği için mi aday olmasın?

Bir soru da Hanımefendi’nin affına sığınarak ben sorayım:

– Kılıçdaroğlu, çalmayacağı ve çaldırmayacağı için mi aday olmasın?

Günün sorusu

Gani Müjde

@GaniMujde

 İnsanları içtikleri içki üzerinden karalamaya çalışanlara verilecek tek cevap şudur:

Sana ne?

 

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Yanlışlarında direnen tek iktidar…
Memduh Bayraktaroğlu