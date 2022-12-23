Yanlışlarında direnen tek iktidar…
Siyaset ve iktisat analizi yapanlar…
Olması gerekenler üzerinden hareket eder…
★
Meselâ…
Aklı başında…
Bilime inanan…
Tedbirli bir kişi:
Hava çok bulutluysa…
Meteoroloji de havanın sağanak yağışlı olacağını bildirmişse…
Evden çıkarken şemsiyesini alır…
★
Ama…
Bir anda bulutlar hızla dağılıp gökyüzü pırıl pırıl olursa:
Şemsiyesine boşuna hamallık yaptığını düşünür mü?..
★
Bence düşünmez…
Zira…
O kadar çabuk açılan gökyüzü…
O kadar çabuk yeniden bulutla kaplanır…
Ve…
Yağmur yağabilir…
★
Analistler…
Siyasi ve iktisadî öngörüde bulunurken…
Ülkeyi yöneten siyasi kadroların…
Gerçeklerle inatlaşmayacaklarını…
Halkın ve ülkenin geleceğini…
Kendi çıkarlarından daha üstün göreceklerini…
Yanlışlarını anlayıp…
Yanlışlarından döneceklerini:
Bekler…
Umar…
★
Şu son iktidara kadar da hep öyle oldu…
Politikacılar yanlışlarını anladılar…
Almaları gereken tedbirleri aldılar…
Ve:
Uçurumun kenarından dönüldü…
★
Bu iktidar…
Yanlışlarında direnen tek iktidar…
Ve canlarım…
Bu kadar yanlışın cehaletle anlatılması mümkün değil…
İnatlaşmayla anlatılması da mümkün değil…
O halde:
Neden?..
Niçin?..
Niye?..
Bi seviya bi seviya
Erdoğan:
“Sanatçıları arasında ayrım yapan değil, sanatçılarını bağrına basan bir Türkiye anlayışıyla hareket ediyoruz…”.
★
Metin baba…
Müjdat aga…
Sezen!..
Oya…
Gülşen!..
Berna…
Fazıl!..
Tarkan!..
Cem!..
Şahan!..
Büyük Haluk!..
Küçük Haluk!..
Ve…
Şu anda adları aklıma gelmeyen değerli sanatçı kardeşlerim…
★
Duydunuz mu?..
Reis sizi bi seviya bi seviya kiiii…
Gırmızı
arabaynan…
Getüreceh…
Sarı
arabaynan:
Gondereceh…
Gerçek dostluk
Atatürk, olağanüstü vefalıydı…
Somut örneklerinden biri…
Mareşal Fevzi Çakmak…
Mareşal ile hem çok iyi dosttu…
Hem de…
15 yıl mesai arkadaşlığı yaptı…
★
Yani:
Atatürk cumhurbaşkanı olduğu sürece…
Mareşal Çakmak da onun:
Genelkurmay Başkanı idi…
★
Oysa…
Atatürk, Çakmak gibi inanmaz…
Çakmak gibi yaşamazdı…
Ancak…
Çakmak da Atatürk gibi inanmaz…
Atatürk gibi yaşamazdı…
★
Ama…
Birbirlerini çok sever…
Çok sayar…
Çok:
Güvenirlerdi…
EYT çıkar mı?..
Canlı yayınlarda olsun…
Önceden çekip yayınladığım videolarımda olsun hepsinde sorulan ortak soru şu:
“EYT çıkar mı?..”
★
“Elbette çıkar çünkü önümüzdeki yıl seçim var” diye verdiğim cevaplara kimileri…
Erdoğan’ın:
“Seçim kaybedecek olsam bile ben bu makamda olduğum sürece EYT çıkmaz” deyişini hatırlatarak İtiraz ediyor…
★
Ben de onlara videolarımda…
Örnekleriyle anlatıyorum…
Ve şöyle bağlıyorum:
★
Yani canlarım…
Enseyi karartmayın…
Çünkü…
★
Erdoğan bu saatten sonra:
(Seçimleri yaparsa; ki yapacaktır…).
EYT’den vazgeçemez…
EYT mutlaka çıkacak…
Hem de sizlerin istediği gibi çıkacak…
İstinafa güveniyorum
Canlarım…
Demokrasi tarihimizin:
Tüm başbakanları ve cumhurbaşkanlarını…
Görevleri başındayken tanıdım…
Ama…
★
Aralarında…
Ekonominin…
Ve…
Halkın geleceğiyle…
Erdoğan kadar…
Tehlikeli inatlaşanını:
Görmedim…
★
Allah bir daha da göstermesin…
Bir beş sene daha Erdoğan rejimini yaşamaktansa…
Hiç yaşamamayı tercih ederim…
Zira…
★
Erdoğan rejimi yüzünden:
Mesleğimden…
Ve…
Bildiklerimden…
Ve…
Gördüklerimden…
Ve…
Yaşadıklarımdan…
Ve…
Mahkeme kapılarında süründürülmekten:
Yıldım…
★
Dün yine duruşmam vardı…
Şikâyetçi:
AKP’nin “müstafi” Meclis Gurup Başkan Vekili Mahir Ünal…
★
Kararı merak bile etmiyorum…
Pek çok kişinin aksine ben:
İstinafa güveniyorum…
Gül gibi yaşıyo
Hayko Bağdat, asgari ücreti 8.506 lira olarak açıklayan Çalışma Bakanı(!) Erdoğan’a soruyor…
“Erdoğan ve ailesi 8.500 TL’ye bir ay yaşayabilir mi?..”.
★
Bak Hayko…
8500 değil, 8.506 lira…
“6 lira” deyip geçme…
Asgari ücretli için:
Çok para…
★
Hem kardeşim…
Sayın Cumhurbaşkanımızın:
İçkisi yok…
Sigarası yok…
Kumarı yok…
Onlardan sonra geleni de yoktur sanırım…
Ev kirası yok…
Telefon…
Su…
Elektrik…
Doğalgaz…
Ve…
Ulaşım masrafı yok…
★
Neden yaşamasın?..
Gül gibi yaşıyo işte…
Dünün tweeti
Emre Polat
@EPemrepolat
Hiç; “Çalmayın, hırsızlık yapmayın, kul hakkı yemeyin, zulmetmeyin, çocuklara tecavüze tepki gösterin, yalan söylemeyin, adaletli olun, yaratılmışların en şereflisi insan olun” diyen tebliğci gördünüz mü?
★
Ben cevap vereyim:
Öylesini görmedim!..
Ama:
★
Çalan…
Kul hakkı yiyen…
Zulmeden…
Çocuklara tecavüz eden…
Tecavüzcüleri protesto edenlere saldıran…
Şeref kelimesiyle adları yan yana getirilemeyecek olan pek çok:
Tebliğci gördüm…
Affınıza sığınarak
CHP Ümraniye İlçe Başkan Yardımcısı Sıla
@silabztl soruyor:
“Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Adayı Olmasın” Diyenlere Soruyorum.
– Kılıçdaroğlu dürüst olduğu için mi aday olmasın?
– Kılıçdaroğlu hırsız olmadığı için mi aday olmasın?
– Kılıçdaroğlu, rüşvet alıp vermediği için mi aday olmasın?
★
Bir soru da Hanımefendi’nin affına sığınarak ben sorayım:
– Kılıçdaroğlu, çalmayacağı ve çaldırmayacağı için mi aday olmasın?
Günün sorusu
Gani Müjde
@GaniMujde
İnsanları içtikleri içki üzerinden karalamaya çalışanlara verilecek tek cevap şudur:
Sana ne?