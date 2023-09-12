Yanlış kondom kullanımı hangi sorunlara yol açabilir?

Cinsel davranış, uyarılma, birleşme, boşalma ve çözülme evrelerinden oluşur. Bu evrelerin herhangi birinde kısa süreliğine de olsa bir kopukluk veya odaklanma sorunu tüm süreci bozabilir.

Yaşadığım sorun çözülebilir mi?

SORU:

7 aydır evliyim, kondomla korunuyoruz. Daha fazla haz almak için kondomu önceden değil boşalma hissi geldiğinde takıyorum ama bu kez de ereksiyon kayboluyor ve boşalma zorlaşıyor. Bu durum nasıl düzelir? P.F./Edirne

CEVAP:

Sizin durumunuzda kondom takmak için durduğunuzda ilişkiyi sürdürmek için gerekli olan uyarılma kesilmekte ilkel beyin sanki boşalma olmuşta ilişki tamamlanmış gibi bir yanılgıya düşerek cinsel tepkiyi sonlandırmaya başlar. Çoğu zaman sürdürmeye çalışmak işe yaramayacağı gibi zamanla cinsel isteksizliğe neden olabilir. Bu nedenle kondomu doğru kullanmak önemlidir. Kondom cinsel birleşmenin başından itibaren takılmalıdır. Bu şekilde alışılır ve rahatsızlık hissi azalır. Eğer kondom kullanımına alışamazsanız alternatif doğum kontrol yöntemleri deneyebilirsiniz.

Oğlumun evliliği nasıl kurtulur?

SORU:

29 yaşındaki oğlum 7 aylık evli olmasına rağmen eşi ile birlikte olamıyor. Gittiği doktorlar ‘her şey normal’ diyor, ilaç veriyor. Bunun için neredeyse kullanmadığı ilaç kalmadı ama hiç biri işe yaramadı. Evliliği tehlikede ne önerirsiniz? K.S./İstanbul

CEVAP:

Yazdıklarınızdan oğlunuzun organik nedenli olmayan psikolojik kökenli bir sertleşme sorunu yaşadığını tahmin ediyorum. Erkeklerde sertleşme sorunu genellikle erken boşalmanın ya da sertleşmeyi sağlayamamak, sürdürememekle ilgili performans kaygısının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu da zamanla kalıcı cinsel isteksizliğe neden olur. Performans kaygısı çözüldüğünde cinsel ilişkiden alınan haz artar, hazzın artması cinsel isteği doğurur. Psikolojik kökenli sertleşme sorunlarında ilaçlar çözüm bulmak için tek başına yeterli değildir, beraberinde mutlaka bir cinsel terapistten profesyonel destek de almak gerekir. Çok fazla ilaç kullanmak faydadan çok zarar vererek verebilir. Oğlunuzun daha fazla ilaç kullanmadan eşiyle birlikte bir uzmandan cinsel terapi alması uygun olur. Terapistini kendi bulması, eşiyle birlikte kendi isteğiyle gelmesi başarılı bir tedavi için önemlidir.