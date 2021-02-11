Yanlış isimler yanlış tercihler

Transfer yapmakla saha içinde bütün işlerin düzelmeyeceğini Alanyaspor karşısındaki Galatasaray’ı izlerken tecrübe ettik. DeAndre Yedlin ofans anlamında çok güçlü ve hızlı ancak defansif olarak sahada yokları oynuyor. Onun oluşturduğu boşlukları kapatmaya çalışan Donk yerini kaybediyor.

Mostafa Mohamed’in yetenekleri ortada. Hava toplarında ve gol vuruşlarındaki özelliklerini ortaya koyabilmesi için topun kendisiyle buluşması gerekiyor. İkinci yarıda topu ileriye götürecek isimlerin oyuna dahil olmasıyla nelerin değiştiğini gördük. Kerem’in oynaması için Babel daha ne kadar kötü oynamalı çok merak ediyorum. Gedson da hazır olduğunda Belhanda, Babel ile beraber tribünde oturmalı.

Fatih Hoca sahaya yanlış bir 11 ile çıktığını kabul etmeli. Çağdaş Atan’ın takımı topu aldığında ne yapacağını çok iyi bildiği için rakip sahaya hızlı ve bilinçli akınlar yaptı. Sonunda skor üretti. Galatasaray oyuna teknik hatalar sebebiyle geç tutununca tur elden uçup gitti. Bunun adı şansızlıktan çok yanlış kadro tercihi olduğu için elenmenin faturası kulübeye yazılır. Rakibin analizini geçtim, kendi takımının analizini bile teknik ekibin yeterli şekilde yapamadığını düşünüyorum. Bu kayıp şampiyonluk yolunda büyük bir ders olmalıdır. Türkiye Kupası’nın elden gitmesi, motivasyonu kesinlikle bozmamalı.