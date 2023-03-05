Yanlış isim gitti

Trabzon tribünlerinde hiç bu kadar boşluk görmemiştik. Ülke olarak yaşanan sıkıntılı günlerde Trabzon’da başkanın istifası da taraftarı etkilemiş. Ahmet Ağaoğlu 38 yıl sonra şampiyonluk getirmekle kalmadı, beş yılda Trabzonspor’a dört de kupa kazandırdı. Ağır aksak giden bir sezonda 14 hafta kala pes etmesi yanlış oldu, sabredip sezonu tamamlamalıydı.

Bordo-mavililerde oyun aklı Bakasetas’ın da olmadığı kadronun ne yapacağı merak konusuydu. Gol sıkıntısını aşamayan Abdullah Avcı, Ümraniye karşısında Umut Bozok’la çift santraforu denedi. Topu rakibe vermeyen, etkili oynayan Trabzon’da bulunan pozisyonların hepsinde sadece forvetlerin değil, Abdülkadir Ömür’ün de imzası vardı. İkinci yarıda Umut yerine Yusuf oyuna girince Abdülkadir yerini ve etkinliğini kaybetti. İlk yarı bir iki kontratak deneyen Ümraniyespor, ikinci yarıda ilk kalabalık geldiği pozisyonda öne geçti.

Rakip atakları başlamadan bitiren Siopis 60. dakikada oyundan alınca ikinci gol kaçınılmaz oldu. 2-0 geriye düştükten sonraki son çırpınışlar beraberliğe bile yetmedi. Görünen o ki İSTİFA eden 24 haftadır ideal 11’ini bulamayan Abdullah Avcı olmalıydı.