Yanlış anladığı turisti tek yumrukla hastanelik etti

Trabzon’da iki Arap turist arasındaki tartışmaya polisler müdahale ederek yatıştırdı. O sırada olay yerinden geçen bir vatandaş ise turistlerin polislere karşı koyduğunu zannederek turistlerden birini tek yumrukla hastanelik etti.

Trabzon’da dün saat 22.20 sıralarında iki Arap turist arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışmayı bölgede bulunan polis ekipleri ayırmaya çalıştı.

Ancak o sıra olay yerinden geçen ve tartışmayı turistlerin polise karşı koyduğunu düşünen bir vatandaş turistlerden birine yumruk atarak yere düşürdü.

Aldığı darbenin etkisiyle yere düşen turist hastaneye götürülürken polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

TRABZON VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Trabzon Valiliği olayla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, “16.09.2023 günü saat 22:20 sıralarında Trabzon Kent Meydanında iki turist arasındaki sözlü tartışmayı yatıştırmaya çalışan çevredeki görevli polislerin müdahalesini, turistlerin polise mukavemet ettiği şeklinde yorumlayan bir Türk vatandaşı olaya karışarak aniden Kuveyt vatandaşı olan turiste yumrukla vurarak yere düşürmüştür. Polis tarafından şüpheli şahıs hemen yakalanarak gözaltına alınmıştır. Savcı talimatıyla hakkında adli soruşturma başlatılıştır. İlimizde turist olarak bulunan misafirimizin tedavisi valiliğimiz takibinde hastanede yapılmakta olup hayati tehlikesi bulunamamaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verildi. (DHA)