Yanlış adres gösterip kamuoyunu aldatmayın

Hiç kimse:

“CHP’nin küçük ortaklarının seçmenleri Kemal Bey’e ve CHP listelerine oy vermedi” demesin…

Küçük ortakların seçmenleri parlamento seçimlerinde CHP’ye…

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Bey’e oy verdiler…

Bunu…

Benchmarking örneklemesiyle anlatmaya çalıştım…

★

2018 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri Konya sonuçları şöyle:

Erdoğan: %74.2

İnce: %13.7

★

2023 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri Konya sonuçları şöyle:

Erdoğan: 68.94

Kılıçdaroğlu: 23.21

★

Konya’da 2018 yılında %74.2 oy alan Erdoğan son seçimlerde:

%68.94 oy alıyor…

Yani oyları:

5.8 puan azalıyor…

Kemal Bey ise İnce’den yaklaşık 10 puan daha fazla oy alıyor…

★

Geleyim Kayseri’ye…

2018 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri Kayseri sonuçları şöyle:

Erdoğan: 70.31

İnce: 18.61

★

2023 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri Kayseri sonuçları şöyle:

Erdoğan: 63.33

Kılıçdaroğlu: 27.48

★

Erdoğan’ın oyları yaklaşık 7 puan düşerken…

Kemal Bey’in oyları yaklaşık 10 puan artıyor…

★

Parlamento seçimlerine gelince…

2018 yılında yapılan seçimlerde Konya sonuçları şöyle:

AKP 59.51%

CHP 9.58%

★

Bunlar da 2023 yılında yapılan parlamento seçimlerinde Konya sonuçları:

AKP: 47.94

CHP: 13.68

★

AKP, 2023 seçimlerinde, 2018 seçimlerinde aldığı oydan yaklaşık 12 puan daha az oy alıyor…

CHP ise 2018 seçimlerinde aldığı oydan 4 puan daha fazla oy alıyor…

★

2018 yılında yapılan parlamento seçimlerinde Kayseri sonuçları şöyle:

AKP: 50.64%

CHP: 12.31%

★

2023 yılında yapılan parlamento seçimlerinde Kayseri sonuçları şöyle:

AKP: 40.72

CHP: 19.02

★

Burada da durum aynı…

AKP bir önceki seçime göre yaklaşık 10 puan kaybederken…

CHP ise bir önceki seçime göre 7 puan daha fazla oy alıyor…

★

Demek istemem o ki:

Yanlış adres gösterilmesin…

Kamuoyu aldatılmasın…

★

CHP’nin küçük ortakları…

Çıkardıkları milletvekillerini hak ettiler…

CHP ise…

Klasik seçmenleri MHP’ye oy vermiş olmasına rağmen…

Milletvekili sayısını arttırdı…

★

Yani canlarım…

Klâsik CHP politikacıları ve seçmenleri…

Kemal Bey’i harcayabilmek için…

Ülkeyi beş yıl daha Erdoğan’a mahkûm etmeyi göze aldılar…

Kına yakabilirler…

Cem Şenyayla

@cemsenyayla

İkinci turda Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeyen herkes AKP’lidir. Nokta!

Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu…

Lütfen…

Ortamı daha fazla germeyin…

Şu son 10 günde…

Bir araya gelin…

TRT’de tartışın…

Ancak…

Tüm popüler ve haber kanalları da o tartışmayı eş zamanlı olarak yayınlasın…

Uğur Dündar ve Mehmet Akif Ersoy tartışmayı birlikte yönetsinler…

★

Ama…

Önce topluma çağrı yapın…

Ve:

“Toplumsal barışı sağlamak amacıyla son defa genel af ilân edilecek ancak Meclis açılır açılmaz ilk olarak anayasada yapılacak bir değişiklikle her türlü genel af ve özel infaz affı çıkarılamayacağı hatta, teklif bile edilemeyeceği anayasayla garanti altına alınacak” taahhüdünde bulunun…

★

YSK Başkanı da…

İlk turda tespit edilen yanlışlıkların(!) yapılmasına asla izin verilmeyeceğini…

Seçim sonuçlarının:

Her yarım saatte bir…

YSK basın işlerinden sorumlu yetkilisi tarafından açıklanacağını duyursun…

★

Lütfen sayın Erdoğan…

Lütfen, rakibinizle tartışmayı kabul edin…

Lütfen sayın Kılıçdaroğlu…

Lütfen, masaları bile olsa tokatlamaktan vazgeçin…

★

Ve siz ey millet!..

Lütfen sandığa gidin…

Lütfen…

NOT:

Çok romantik olduğumu söyleyenlerinize cevaben:

Doğrudur…

Çok romantiğim…

Ama:

Bu yazılar salt bugün için değil…

Gelecek için de yazılıyor…

CHP Genel Başkan Yardımcılarından Muharrem Erkek dedi ki:

“Genel sonuçları değiştirmeyecek nitelikte de olsa her bir oyu takip ediyoruz.”

★

Peki…

Kimisi:

Gerçekten samimi demokrat…

Laik sosyal hukuk devletinden yana…

Kimisi ise:

Ortalığın karışmasını isteyen “sözde” CHP’liler ne yapıyor?..

Kripto Erdoğan’cı…

Ama…

CHP’liymiş gibi görünenleri gizlemek için:

Israrla:

“Oylarımızı çaldılar” diye yayın yapıyor…

★

Çalmadılar mı?..

Büyük ihtimal çaldılar…

Ama…

Gördüğünüz gibi:

“Sonucu değiştirecek” oranda çalamadılar…

Başarabilseydiler…

Onu da yapardılar…

Bi sus be

Kripto muhalif aday en başından beri:

“Katilin yakalanmasını istiyormuş gibi yaptı…”.

Oysa asıl amacı:

Katili kurtarmak için…

Yarbay’ın önünü kesmekti…

★

Kripto muhalif halen konuşuyor da konuşuyor…

Gençleri zehirlemeye devam ediyor…

★

Bi sus be…

Bi sus da:

Bari:

Adam zannetsinler…

Ey, demokratik, laik, sosyal hukuk devletinde yana…

Atatürk’e gönül vermiş…

Güzel CHP seçmeni:

“Oylarınızı çaldılar” tamam…

Ama…

Çalınan oyları Kılıçdaroğlu’nun hanesine yazmak:

Kemal Bey’i cumhurbaşkanı…

Millet İttifakı’nı da Meclis’in en büyük grubu yapmıyor…

★

Lütfen işinize bakın…

Sinan Oğan’a ve Muharrem İnce’ye giden CHP oylarını (Ki çok kolay…).

Yine yıllardır CHP’ye oy vermiş…

Ama…

Kılıçdaroğlu’na karşı öfkelendirildikleri için:

Ya sandığa gitmemiş…

Ya da gidip:

Erdoğan’a (Salt Kılıçdaroğlu seçilemesin diye) verilmiş oyları:

Gerçek yuvasına döndürün…

★

Göreceksiniz ki:

Kemal Bey…

Ve haliyle:

Tüm Türkiye kazanacak…

There is an exit