Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı: Yaralılar var
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Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı: Yaralılar var

Pendik’te yangın ihbarına giden itfaiye aracının takla atması sonucu 5 itfaiyeci yaralandı.

Kaza saat 13.00 sıralarında Pendik Dedepaşa Caddesi üzerinde meydana geldi.  Yangın ihbarına giden itfaiye aracı, lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Takla atan araçtaki şoför Samet Baş, Muhammer Gör, Mustafa Koç, Metin Akbaş ve Mehmet Furkan Çakmak yaralandı. Çevrede bulunanların haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan 5 itfaiyeci ambulanslarla  hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanığı Hüseyin Üst, “Burada sürekli kaza oluyor. Virajlı yol, sert giriyorlar viraja direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yapıyorlar. İtfaiye aracının lastiği patladığı için kaza yaptı. Çok kaza oluyor burada. Defalarca İBB’ye yazdım ama ilgilenen olmadı” dedi.

Öte yandan kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

(DHA)

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