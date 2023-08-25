Yanan ormanlık alanda ceset bulundu
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Yanan ormanlık alanda ceset bulundu

Yunanistan’ın Meriç Bölgesi’nde yanan Dadia ormanlık alanında düzensiz göçmene ait olduğu tahmin edilen cesedin bulunduğu bildirildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin bölgeden aktardığı bilgiye göre, bu sabah Kavacık (Lefkimi) köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yanmış ceset bulundu.

Otopsi için Adli Tıp’a götürülen cesedin Meriç Nehri üzerinden Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmene ait olduğu tahmin ediliyor.

Ülkede 19 Ağustos’tan beri süren yangınlar, tamamen kontrol altına alınamasa da 7’nci gününde etkisini kaybetti.

Viotia’da 21 Ağustos’ta bir çoban ile Meriç Bölgesi’ndeki Kavacık’ta (Lefkimi) bir düzensiz göçmen, yaşamını yitirmişti.

Dadia ormanlık alanında 22 Ağustos’ta Meriç Nehri’nden Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 2’si çocuk 18 kişinin cesedi bulunmuştu. (AA)

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