Yanal’dan futbol dersi

Futbolda en önemli şeylerden biri eldeki kadroya göre sistemi oturtmaktır. Sezon ortasında Antalyaspor’un başına geçen Ersun Yanal da işte bunu yapıyor. Yanal, yıllarca oynattığı hücum futboluyla gittiği her takımda iz bırakmıştı. Tecrübeli hoca, radikal bir kararla Antalyaspor’u tehlikeli bir savunma takımı haline getirdi. Ligde şampiyonluk adaylarına kaybetmedi.

Dört gün önce ligde 13 haftalık yenilmezlik serisini sona erdiren Alanyaspor’a karşı hatalarından ders alan bir Antalyaspor izledik sahada. Yanal’ın öğrencileri, ligin en iyi paslaşan, geliştirdiği organize ataklarla hem puan hem sempati toplayan Alanyaspor’a bir karış boş alan bırakmadı. Kaptığı her topu da hızlı bir şekilde ileri taşıyıp tehlike üretti. Podolski’ye ayrı bir parantez açmak lazım. Goldeki dönüşü ve vuruşu usta işiydi. Oynadığı futbolla da ders verdi.

Alanyaspor, rehavet içinde bu maça çıkmanın bedelini ağır ödedi. Efecan ve Babacar olmayınca takım, Salih’in ayağına bakar hale geldi. Alanyaspor’un savunma zaafları da bu maçta fazlasıyla ortaya çıktı. Sonuç olarak hak eden

taraf, finale adını yazdırdı.