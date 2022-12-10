Yalova Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

Yalova Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Kahramanmaraş Yalova Üniversitesi’ne 5 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Yalova Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Son başvuru tarihi 23.12.2022

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