Yalova Belediyesi tarafından arsa ihale ediyor
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Yalova Belediyesi tarafından arsa ihale ediyor

Yalova Belediyesi Gaziosmanpaşa’da 2 adet arsayı ihale usulü ile satacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Yalova İli Merkez sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar (arsa), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Teklif (artırma) usulü ihale edilerek satılacaktır.

İhale 2. Maddede belirtilen tarih ve saatlerde Yalova Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Cumhuriyet Caddesi Karizma İş Merkezi No:3 Kat:4 Yalova adresinde yapılacaktır.

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