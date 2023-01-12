Yalova Belediye Başkanlığından kiralık ticari işletmeler
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Yalova Belediye Başkanlığından kiralık ticari işletmeler

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Yalova Belediye Başkanlığı tarafından kent merkezinde bulunan 10 adet ticari işletme 3 yıl süre ile kiraya verilecek.

İhale, 25 Ocak 2023 Çarşamba günü Yalova Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacak.  Şartnameler mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nde ücretsiz olarak görülebilir ve 250 Türk Lirası karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

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Yalova Belediye Başkanlığından kiralık ticari işletmeler
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