Yalova Belediye Başkanlığı çöp konteyneri alacak

Yayınlanan ilana göre Yalova Belediye Başkanlığı 400 adet çöp konteyneri alımı yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 400 Adet 770′ lt’lik galvaniz çöp konteyneri alım işi mal alımı 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhaleye son başvuru tarihi olarak 2 Nisan günü belirlendi.

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