Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu; soruşturma başlatıldı

Gaziantep’te Asuman Dertlioğlu (64) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Dertlioğlu’nun başında kan lekesi gören ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Binevler Mahallesinde yalnız yaşayan Asuman Dertlioğlu’nun yakınları kendisinden haber alamayınca evine gitti. Dertlioğlu’nun yakınları, zili çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı çilingir yardımıyla açılarak girilen evde Dertlioğlu’nun cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından başında kan olduğu tespit edilen Asuman Dertlioğlu’nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı. Dertlioğlu’nun ölümü şüpheli bulunularak soruşturma başlatıldı. (DHA)