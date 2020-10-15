Yakışmıyor hocam

Son sözü başta edelim; Şenol Hoca kusura bakma ama bu kadro çok daha güzel işler yapar. Avrupa liglerine en çok futbolcu ihraç ettiğimiz dönemin ortaya çıkardığı kalite bu olamaz.

Her maçın ilk 45 dakikası facia. Geriye düşüşler teknik heyete, geriye dönüşler ise futbolculara yazar. Gelelim tercihlere, Çağlar sakat, Ozan Kabak’ın cezalı olması büyük eksik ama Merih’in yanın­da Okay yerine Mahmut oynasa daha doğru olmaz mıydı? Hasan Ali tercihi ve inadı Güneş’e ne kazandırıyor anlamıyorum. Ye­diğimiz gol sonrası 27. dakikada Hasan Ali’nin sakatlığından dolayı oyundan çıkması Güneş’in futbol­cu takıntılarından vazgeçmesi için adeta ilahi bir mesajdı.

Uğurcan varken Mert’i tercih etmenin faydasını da anlamış değilim. Uğurcan dışında Trab­zon’un bir başka evladı Abdülkadir Ömür de 4 dakika değil en az 45 dakikayı hak ediyor. Ayrıca hocanın ısrarla Trabzonsporlu fut­bolcuları tercih etmemesine anlam veremiyorum. Şenol Hoca artık kendi doğrularından öte futbolun gerçeklerine göre planlama yap­malı. 2-0’dan 2-2’ye geliş mutlu­luk sebebi olmadığı gibi beraberlik de bizim için başarısızlıktır.