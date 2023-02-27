Yakınlarının mezarını bulmak için mezar başına eşya koydular
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Yakınlarının mezarını bulmak için mezar başına eşya koydular

Depremlerde en fazla hasar alan illerin başında gelen Adıyaman’da enkaz altında kalarak hayatını kaybedenlerin  yakınları mezarları bulabilmek için mezarların başına çeşitli eşyalar astı.

Meydana gelen 2 büyük depremin en fazla hasar verdiği illerden birisi de Adıyaman oldu. Binlerce insanın enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği depremin ardından ölenler Adıyaman Belediye Mezarlığı’na defnedildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları mezar yeri belli olması için mezar başına çeşitli eşyalar astı.

Mezarların başına eşarp, bere, eldiven gibi eşyalar konuldu. Mezarlığa gelenler yakınlarının mezarları başında dua etti. (DHA)

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