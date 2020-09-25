Yakın gelecekte içimizden birileri çıkacak… Bahtı karartılmış ulusumuzu kurtaracak…

Ülke hiçbir dönemde bugünkü kadar “Devletsiz” kalmamıştı…

Çok kötü günler yaşadık gördük…

Siyasetçilerin, rakiplerinden üç beş oy daha fazla alabilmek için birbirlerine hayasızca uydurulmuş iftiralarla saldırdıklarına tanıklık ettik…

Ama…

Biliyorduk ki…

Devlet’in anayasal kurumları güçlüydü, bağımsızdı, siyaset üstüydü…

Bugün de siyasetçiler o günlerde olduğu gibi…

Yine birbirlerini karalıyor…

Yine birbirlerine iftira atıyor…

Yine hiç de nazik olmayan üsluplarla birbirlerini aşağılıyorlar…

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Ve fakat…

Ve ne yazık ki…

Bugün Devlet tarafsız değil…

Bugün Devlet, siyasetçi karşısında o günlerde olduğu kadar güçlü değil…

Bugün Devlet korumasız…

Bugün Devlet partizanlığın işgali altında…

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Böyle devam edecek mi?..

Hayır…

Etmeyecek…

Edemez…

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Daha önce nasıl ki birileri çıkıp kurtardıysa “Bahtı kara maderimizi… (Namık Kemal)”.

Yakın gelecekte de içimizden birileri çıkacak…

Ve kurtaracak…

Bahtı karartılmış ulusumuzu…



ANLATACAĞIZ, ANLATMALIYIZ…

Kimileriniz nasıl olup da bu kadar umutlu ve güzel bir geleceğimiz olacağından bu kadar emin olabildiğimi merak edebilirsiniz…

Söyleyeyim:

Çünkü…

Ve yaşayarak öğrendim ki…

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Bu, dünyanın en güzel ülkesinde; kararlarını tepkileriyle değil akıllarıyla alabilecek yeteneğe sahip Devlet adabını bilen on binlerce siyaset insanı var…

Kimileri halen Meclis’te…

Kimileri ise Meclis’e girmek zorunda olduklarının farkında…

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Bütün mesele…

Bütün mesele…

Bizlerin, kanaat önderlerinin; bunu, ulusun tamamına anlatabilme becerimizin olup olmadığı…

Var mı?..

Hepimizde olmasa da pek çoğumuzda var…

Eminim ki var…

ESPRİ ZEKASI BİTİNCE BÖYLE OLDU…

Dünlerde, Zeki Müren’in, protest sanatçımız Selda Bağcan için:

“Kıza bakın ne güzel küfrediyor” dediği rivayet olunur…

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İşte zeka ürünü espri: Zeki Müren…

İşte protestonun en değerlisi: Selda Bağcan…

Ve bugünlerde…

Birbirlerine gerçekten küfreden ama bunu en galiz haliyle ancak becerebilen(!):

Siyasetçiler…

Sözde sanatçılar…

Sözde köşe yazarları…

Ve…

Sözde sporcular…

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Keşke…

Birbirlerini ve en çok da…

Yüce mahkemeyi eleştirdiklerini…

Ya da…

Protesto ettiklerini zannedenler de Selda Bağcan gibi küfredebilseler…

YARGIYA DEĞİL BAŞKANA GÜVENMEK…

Birbirleriyle düne kadar kanka olanlar, bugün birbirlerini suçlayıp ihbar ediyorlar…

Peki…

İhbarlar yargıya mı yapılıyor?..

Hayır hayır hayır…

İhbarlar ya devletin başına yapılıyor…

Ya da ilgili bakana…

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Neden?..

Çünkü…

Ve biliyorlar ki…

Yargı, oradan gelecek emre göre hüküm verecek…

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Yazık…

Hem de…

Çok yazık…

İNSANIMSILAR POLİTİKA YAPINCA…

Arkadaş milletvekili…

Ama öyle sıradan biri değil…

Kendisini kişisel hasletleri değil itaat ve sadakat konusundaki nitelikleriyle sandıktan milletvekili olarak çıkaran siyasi irade…

Aynı zamanda ülkenin cumhurbaşkanı…

İşte o kişi…

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Özlem Çerçioğlu’na bakın ne dedi:

“Hanımefendidir, annedir, şudur budur ama kendisinin bu kimliğe uygun hareketi yok…”.

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Bu kişiye “insan” demek, bütün insanlığa hakarettir…

Bu kişiye “politikacı” demek…

Bütün politikacılara ve siyaset mesleğine hakarettir…

ONLARI SANDIĞA GÖMECEKLER…

Canlarım benim…

“Enseyi karartmayın” derken geleceği doğru öngördüğümü zannediyorum…

İnanıyorum ki…

Geleceği inançlar değil bilgi teknolojileri belirleyecek…

Eminim ki…

Gelecekte geçeceğimiz yolların haritalarını, din okulları değil teknoloji okulları çizecek…

Kimileriniz “Ya ülkeyi aynı zihniyet yönetmeye devam ederse?” diye sorabilir…

Hiç sorun etmeyin çünkü…

Onlar da bu zihniyetle gidilemeyeceğini…

Yürüyemeyeceklerini…

Gelişmiş ülkelerle rekabet edemeyeceklerini gördüler…

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Hemen bugünden yarına göremeseler de…

Çok yakın bir zamanda görecekler…

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Ya görmemekte ısrar ederlerse?..

Yeni kuşak seçmenler onları…

Sandığa gömecekler…