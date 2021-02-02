Yağmurdan nasibini alamadı! İstanbul’un en önemli barajı korkutuyor

İstanbul’da Ocak ayı içerisinde etkili olan kar ve yağmurlu hava barajların doluluk oranını yüzde 24 arttırırken Arnavutköy’de bulunan Sazlıdere Barajı yağmurlardan nasibini alamadı. Diğer barajlar ortalama doluluk oranı yüzde 50 seviyesini geçerken Sazlıdere’de bu oran yüzde 20 seviyesinde kaldı.

Son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent İstanbul’da yaklaşık 1 aydır etkili olan yağmurlar yüzleri güldürmeye devam ediyor. Barajların her geçen gün artan doluluk oranı İSKİ verilerine yansıdı.

8 Ocak günü yüzde 19.16 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 41.30 seviyesine çıktı. Bu oranla barajlardaki doluluk oranı yüzde 23’e yakın arttı. İstanbul’da bulunan barajlarda doluluk oranı ortalama yüzde 50 seviyesine geçerek yüzde 60 seviyesine yaklaştı.

Yağışlı havadan Sazlıdere Barajı nasibini alamadı

İstanbul’da en düşük baraj doluluk oranı ise Sazlıdere Barajında ölçüldü. İstanbul’da etkili olan yağmur ve kar yağışından barajın istenildiği kadar nasibini alamadığı görüldü. 18 Ocak günü yüzde 11 ölçülen doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 20 seviyesine çıktı. Barajda en düşük doluluk oranı ise 2014 yılında yüzde 17.98 olarak ölçülmüştü.

Öte yandan barajın drone ile çekilen görüntülerinden korkunç manzara bir kez daha gün yüzüne çıktı. Balıkçı teknelerin suların yüzlerce metre çekilen çorak araziye oturduğu görüldü.

“Barajımız istediğimiz kadar dolmadı”

Barajın diğer barajlardan daha büyük olduğu için doluluk oranın düşük kaldığını savunan Necmi Akın, “Biz de yağmur bekliyoruz. Barajımız istediği kadar dolmadı. İnşallah yağmur yağınca doluluk oranı artar” dedi.

“Diğer barajlara oranla burası az dolmuş”

Kar ve yağmurdan bölgenin nasibini alamadığını dile getiren Davut Gökçek ise, “Ben de bugün geldim, fark ettim. Diğer barajlara oranla burası az dolmuş. Bugüne kadar düşen yağmurun çok etkili olmadığını gördük. Biz de yağmur bekliyoruz. Umarım yükselir” açıklamasında bulundu.

Resul Ateş ise, “Yerleşim yerlerinin çok olmasından olabilir. Buralara son yıllarda çok ev yapıldı. Yine de geçmiş günlere oranlar artış var” sözlerine yer verdi.

Öte yandan, yağmurlar İstanbul’un barajlarının bireysel doluluk oranlarına da yansıdı.

İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları şöyle:

-Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 45.76

-Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 13.51

-Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 44.33

-Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 52,07

-Terkos barajı doluluk oranı yüzde 40.67

-Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 48.56

-Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 49.74

-Darlık barajı doluluk oranı yüzde 54.69

-Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 63.62

(İHA)