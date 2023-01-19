Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 2022 aralık ayında 2021’in aynı ayına göre yağışlar yüzde 57 oranında azaldı.

Türkiye geneli 2022 yılı aralık ayı yağışları, bir önceki yılın aynı ayının çok altında gerçekleşti. 2022’nin aralık ayında 36,3 milimetre, 2021’in aralık ayında ise 84,2 milimetre yağış gerçekleşirken, yağış oranı yüzde 57 azaldı. Yağışlarda en fazla azalma yüzde 75 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşandı. Doğu Anadolu Bölgesi aralık ayı yağışları son 27 yılın en düşük seviyesine indi. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin doğusu, Bingöl, Muş, Van, Hakkari, Erzurum Konya, Karaman ve Osmaniye çevrelerinde normale göre yüzde 80’den fazla azalma gerçekleşti. İl bazında en fazla yağış 112,5 milimetre ile Antalya, en az yağış 7,9 milimetre ile Iğdır’da kaydedildi.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

2022 aralık ayında ortalama sıcaklıklar, Balıkesir, Hatay, Nevşehir, Zara, Pınarbaşı/Kayseri, Karapınar, Ulukışla, Oltu, Tortum, Doğubeyazıt, Batman çevrelerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken; yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Uzun yıllar aralık ayı ortalama sıcaklığı 4,8 santigrat derece olurken, 2022 aralık ayı sıcaklığı 8 santigrat derece olarak ölçüldü. Aralık ayında en düşük sıcaklık eksi 18,5 santigrat derece ile Ardahan’da, en yüksek sıcaklık ise 24,8 santigrat derece ile Orduda gözlendi. Doğu Anadolu Bölgesinde 2022 yılı aralık ayı ortalama sıcaklığı, uzun yıllar ortalamasının 3,9 santigrat derece üzerinde ölçülürken, en fazla artışın olduğu bölge olarak dikkat çekti. Aralık ayı sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde geçti. (DHA)