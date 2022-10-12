Yabani domuza çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı
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Yabani domuza çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

Erzincan’da yabani domuza çarpan hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.Ş. yönetimindeki 24 EE 277 plakalı hafif ticari araç, Erzincan-Çağlayan kara yolu Karatuş köyü yakınlarında yola çıkan yabani domuza çarparak şarampole devrildi.

Yabani domuzun telef olduğu kazada, araçtaki F.Ş, H.H.B, S.D, A.P, B.K, M.Ç. ve E.B. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (AA)

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