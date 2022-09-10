Ya Mustafa Kemal başaramasaydı?..

Şöyle bir düşünelim; şayet, Mustafa Kemal ve arkadaşları başaramasaydı..

Ulusal Kurtuluş Savaşı, zamanın en büyük emperyalistleri ve onların işbirlikçisi hain Vahdettin, padişahın uşakları Damat Ferit, Ali Kemal, Şeyhülislam Dürrizade ve diğer alçaklar sürüsü tarafından yürekten desteklenen Yunan ordusunun çizmeleri altında ezilseydi…

-Ne olurdu?..

Aslında yanıt son derece basit. Hiç uzatmadan söylemek gerekirse;

-Osmanlı, sömürge olurdu!..

Yani köle!.. Yunan’ın, İngiliz’in, Fransız’ın, İtalyan’ın kölesi; onurunu, gururunu kaybetmiş, topraklarının hemen tamamı paylaşılmış zavallı bir sömürge!.. Ama biz biraz uzatarak anlatmak istiyoruz. Anlatalım ki; bugün, ülkeyi Yeni Dünya Düzeni’ne, diğer bir deyişle yeni emperyalizme peşkeş çekmek isteyen yerli işbirlikçilerin, hainlerin kimlikleri iyice ortaya çıksın.

-İğrenç maskeleri tamamen düşsün!..

Mustafa Kemal yenilseydi, Sevr olurdu!.. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’ni parçalamak için saf tutmuş Kürtçülerin, din tüccarlarının ve Yeni Dünya Düzeni’nin uşağı işbirlikçilerin zaman zaman, “Federasyon”, “Anadolu Birleşik Devletleri” gibi isimler altında önümüze sürdükleri Sevr neydi?..

Son Padişah Vahdettin’in kuklası Sadrazam Damat Ferit Paşa’nın, başkanı olduğu Osmanlı heyetinin Paris’te imzaladığı antlaşmanın adıydı Sevr!..

Kağıt üstünde kalan ihanet!..



Tarih 10 Ağustos 1920…

Bu tarih çok önemlidir. Çünkü, Damat Ferit’in Osmanlı Devleti’nin idam fermanı olan Sevr Antlaşması’na imza attığı sıralarda Kuvayı Milliye, Anadolu’da bir yandan padişah tarafından hiç utanıp sıkılmadan “Hilafet Ordusu” olarak ilan edilen Yunan ordusuna, diğer yandan gerici hainlerin çıkardığı isyanlara karşı kan ve ateş içinde mücadele veriyordu!..

Şeyhülislam Dürrizade’nin, padişahın emriyle Mustafa Kemal ve arkadaşları hakkında çıkardığı “Katli vaciptir” fetvası ise İngiliz uçakları tarafından Anadolu halkının üzerine atılıyordu!..

-Kurtuluş Savaşı işte böylesine aşağılık bir ihanet birlikteliğine karşın yürüyordu!..

Peki, Sevr Antlaşması neyi içeriyordu? Bu antlaşmayla Osmanlı’dan geriye tamamen denetim altında tutulan bir payitaht yani İstanbul ve Anadolu’da bir avuç toprak kalıyordu. İstanbul zaten 16 Mart 1920’de, Sevr Antlaşması imzalanmadan üç ay kadar önce, ikinci kez işgal edilmişti.

Batı Trakya’nın tümü ile Doğu Trakya’nın neredeyse İstanbul’a kadar ulaşan bölümü Yunanistan’a veriliyordu. İzmir ve bölgesi sözde Osmanlı egemenliğinde kalıyordu ancak bu egemenliğin kullanılışı ve yönetim hakkı da Yunanistan’a devrediliyordu!.. Bunun bir adım sonrası Batı Anadolu’nun tamamen Yunan’a ilhakıydı.

Karadeniz’de Trabzon’un başkent olacağı bir Rum Pontus Devleti’nin kuruluş hazırlıkları da o bölgedeki Türk halkı çoluk çocuk demeden katledilerek adım adım yürütülüyordu.

Bitmedi!.. Antlaşmaya göre Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermenistan devleti ve özerk bir Kürdistan devleti kurulacaktı. Ülkenin güney sınırları ise Antakya, Antep, Urfa ve Mardin Fransa’ya kalacak biçimde çizilmişti!..

Bunun dışında getirilen askerlikle ilgili hükümler, ağır mali denetim, sınai haklar üzerinde denetim, demiryolları, su yolları ve limanlar üzerindeki denetim Türkiye’yi tam anlamıyla sömürgeleştiriyordu.

İşte Sevr, böylesine aşağılık, utanç verici, Türk Ulusu’nun her türlü bağımsızlık ve özgürlüğünü ortadan kaldıran, bu ulusu adeta yok eden bir antlaşmaydı. Buna rağmen işbirlikçi hainler, Sevr Antlaşması’nı imzaladılar.

-Mallarını mülklerini ve yaşadıkları sefih hayatı kurtarmak için Türk Ulusu’nun yok olmasına ‘Evet’ dediler!..

“Hayınlık içinde olanlar!”

Ama Mustafa Kemal başardı!..

Ve bir ulus yeniden doğdu!.. Hem de her türlü olanaksızlığa karşın, dişiyle, tırnağıyla mücadele ederek ve dünyanın efendisi emperyalistlere karşı tarihin ilk kurtuluş savaşını vererek!.. Ve Sevr Antlaşması tarihin çöplüğüne atıldı…

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Söylev”ini nefis bir Türkçe’yle bizlere sunan, 1992’de yitirdiğimiz Cumhuriyet savaşçısı Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu “Söylev”deki önsözünde bakın ne diyordu:

“… Ama Atatürk, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda ve daha sonra yanılgıya düşseydi, tarihsel fırsatları iyi kullanmasaydı, yeryüzünde bugünkü bağımsız Türkiye Cumhuriyeti olmazdı. Bunu görmemek için ya bilgisizlik, bilinçsizlik veya nankörlük ya da Türk Vatanı’na ve onun evlatlarına karşı beslenen korkunç kin ve düşmanlığın yoğurduğu hayınlık içinde bulunmak gerekir.”

Türk Milleti’nin büyük zaferi, 9 Eylül’de Yüzbaşı Şerafettin Bey’in İzmir Vali Konağı’na çektiği Türk Bayrağı ile tüm dünyaya ilan edildi!

İzmir’in kurtuluşunun 100. yılında “Şehirlerin kurtuluş günleri kutlanmaz. Cihan harbi bitti, müstevliler alacaklarının birkaç kat mislini aldı ve öyle gittiler, çekildiler. Kurşun sıkmadık ki” diyen Gazi Meclis’e başkanlık etmiş AKP’li İsmail Kahraman’ın, Cuma hutbesinde Mustafa Kemal ve İzmir’in kurtuluşu ile ilgili bir tek sözcük bile etmeyen Diyanet’in fetvacı başkanı Ali Erbaş’ın bu ülkenin yurtsever halkının nezdinde en ufak bir değeri de anlamı da yoktur. Bu ülke için kanını canını veren kahramanlarımızın, mazlum halklara örnek olmuş Kurtuluş Savaşımızı hiçe sayanların ne duasına ne hutbesine de hiç ihtiyacı yoktur…

–Milletin duaları, minnet duyguları ve sevgileri onlara yeter!