X’e sesli ve görüntülü arama özelliği geliyor
Haberler Dünya

X’e sesli ve görüntülü arama özelliği geliyor

Sosyal medya platformu X, sesli ve görüntülü arama özelliği başlatmayı planlıyor.

X’in sahibi Elon Musk, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımında, görüntülü ve sesli görüşme özelliğinin başlatılacağını duyurdu.

Özelliğin Apple’ın iOS ve Google’ın Android işletim sistemi ile Mac ve kişisel bilgisayarlarda mevcut olacağını kaydeden Musk, bu hizmet için telefon numarasına ihtiyaç duyulmayacağını bildirdi.

Musk, söz konusu özelliğin ne zaman başlatılacağına ilişkin ise tarih vermedi.

(AA)

Dünya
Bunlarda ilginizi çekebilir
Güney Afrika’da yangın faciası: Onlarca kişi öldü

Güney Afrika’da yangın faciası: Onlarca kişi öldü

TikTok bir ülkede daha yasaklandı

TikTok bir ülkede daha yasaklandı

Rusya, Wagner lideri Prigozhin’in ölümünü doğruladı

Rusya, Wagner lideri Prigozhin’in ölümünü doğruladı

X’e sesli ve görüntülü arama özelliği geliyor
Dünya