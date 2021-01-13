WhatsApp’tan Telegram’a sanal göç başladı
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WhatsApp’tan Telegram’a sanal göç başladı

Kullanım koşullarında değişikliğe gitmeye hazırlanan WhatsApp, verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirmeye hazırlanırken, Telegram kullanıcı sayısı son 72 saatte rekor kırarak, 500 milyona ulaştı.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un bünyesinde yer alan WhatsApp  kullanıcılarının hoşuna gitmeyecek bir karar için harekete geçti. Kullanım koşullarında değişikliğe gitmeye hazırlanan WhatsApp, verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirmeye hazırlanıyor.

Değişikliğin ardından mesajlaşma platformu WhatsApp’tan sanal göç eden binlerce kullanıcı Telegram’a yöneldi. Telegram dünya genelinde aktif kullanıcı sayısının 500 milyona yükseldiğini duyurdu.

SON 72 SAATTE 25 MİLYONDAN FAZLA KULLANICI

Yapılan açıklamada son 72 saatte dünya genelinde 25 milyondan fazla kullanıcının Telegram’a katıldığı belirtildi. Yeni gizlilik sözleşmesini sunan WhatsApp’ın dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunuyor. (DHA)

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