WhatsApp yazışmalarında ‘rüşvet’ isteyen hastane müdürü görevden alındı
Haberler Gündem

WhatsApp yazışmalarında ‘rüşvet’ isteyen hastane müdürü görevden alındı

Edirne’de, Meriç Devlet Hastanesi’nde görevli hizmetlinin mazeretsiz işe gitmediği gerekçesiyle hakkında hazırlanan tutanağın işleme konulmaması için WhatsApp yazışmaları ile “rüşvet” isteyen hastane müdürü görevinden alındı.

Meriç ilçesinde devlet hastanesinde görevli hizmetli memur H.B., mazeretsiz işe gitmediği gerekçesiyle hakkında hazırlanan tutanağın işleme konulmaması karşılığı kendisinden para istediğini iddia ettiği hastane müdürü H.D.’yi İl Sağlık Müdürlüğüne şikayet etti.

WhatsApp yazışmaları sonrası görevden alındı

WhatsApp yazışmalarını da delil olarak gösteren H.D.’nin yaptığı başvuru sonrası Edirne Sağlık Müdürlüğü iddia üzerine idari soruşturma başlattı ve hastane müdürünü görevden aldı. Soruşturma sürüyor. (İHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Vatandaşlar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne akın etti

Vatandaşlar Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne akın etti

“Atamalara yönelik şikayetler için bazı kararlar alacağız”

“Atamalara yönelik şikayetler için bazı kararlar alacağız”

Ceza Hukukçusu Sınar: WhatsApp’ı silerek mahremiyetini sağlayamazsınız

Ceza Hukukçusu Sınar: WhatsApp’ı silerek mahremiyetini sağlayamazsınız

WhatsApp yazışmalarında ‘rüşvet’ isteyen hastane müdürü görevden alındı
Gündem