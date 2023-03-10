WhatsApp üzerinden IŞİD’e ‘para topladıkları’ iddia edilen 7 şüpheli yakalandı

İstanbul’da, sosyal medya mecrası WhatsApp üzerinden “Allah Yolunda” adıyla Suriye’deki terör örgütü IŞİD’e göndermek üzere para topladıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, sosyal mesajlaşma programı WhatsApp üzerinden “Allah Yolunda” adıyla açılan grupta, Suriye’de bulunan HOL kampındaki IŞİD terör örgütü mensuplarına ulaştırılmak üzere çeşitli örgütsel terimler kullanılarak para toplama faaliyetlerinin yapıldığı, terör örgütüne finansman sağlandığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda, terör örgütü IŞİD için para toplayan 7 kişinin İstanbul’da ikamet ettiği belirlendi. Bunlardan birinin daha önce terörizmin finansmanı kapsamında adli işlem gördüğü ve yargılanmasının devam ettiği ortaya çıktı. Şüphelilerin HTS kayıtlarında çok sayıda örgüt üyeliğinden işlem gören kişiyle görüştüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) alınan banka hesap hareketlerinde örgütsel terimli işlem açıklamalarıyla para transferlerinin olduğu ve aralarında para transfer kaydı bulunan kişilerin birkaçıyla ortak şüpheli para hareketlerinin olduğu tespit edildi.

Şüphelilere yönelik bugün Tuzla, Bahçelievler, Beyoğlu, Pendik, Üsküdar, Kağıthane ve Avcılar’ da eş zamanlı operasyon düzenlendi, 7 şüpheli de gözaltına alındı. (ANKA)