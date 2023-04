Welinton’un yaktığı ateş

Derbiler her şeye açıktır, her skora da. Kadıköy’de de olsa Almanya’da da Türkiye’nin üç büyükleri gerçekten her şeyi yaşatabilir. İlk yarıya baktığınızda Beşiktaş’ın acemiler mangası gibi oynadığını, heyecanlı, tutuk ve verimsiz olduğunu görürdünüz. ‘Bu takım nasıl maç kazanacak’ sorusunu soran, TV’yi kapatan çok Beşiktaşlı vardır. Ama dedik ya derbi bu, bir ateş yakmaya bakar.

Welinton, kaleci Mert’e doğru dengesiz koşan Valencia’yı attırıp ikinci penaltıya sebebiyet vermesi ve ihraç edilmesiyle ‘maç bitti’ diyenler de az değildir. Ama Valencia, aynı direk dibine vurma inadıyla topu direğe nişanlayınca iş değişti. İkinci yarı oyuna giren Redmond, arka arkaya asistleri, Cenk’in kıskandıracak vuruşları Beşiktaş’ı öne taşıdı. Futbolun fitili gibi yanmaya hazır bir Fenerbahçe taraftarı vardı. 10 kişilik rakiplerinin iki golünü gören taraftar adeta tribünde yandı. O ateş sahaya sirayet etti. Fenerbahçe adeta durdu. Üst üste goller ve tarihi bir galibiyet aldı Şenol Güneş ve öğrencileri.

Güneş demişken… 10 kişiyle, üstelik skorda da öndeyken çift forvetten vazgeçmeyen Şenol hoca, ‘Bu ligin kurdu benim’ der gibiydi. Ustalık eseri gibi bir ikinci yarı oynadı.