Wagner lideri Prigozhin’in yolcu listesinde olduğu uçak düştü
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Wagner lideri Prigozhin’in yolcu listesinde olduğu uçak düştü

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Dairesi (Rosaviatsia), dün düşen Embraer-135 (EBM-135BJ) adlı özel uçağın yolcu isimlerini açıkladı. Wagner Grubunun lideri Yevgeniy Prigojinin ismi 7 kişilik yolcu listesinde yer aldığı görüldü.

Rosaviatsia dün akşam yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Havayolu şirketine göre, Embraer – 135 (EBM-135BJ) uçağında aşağıdaki yolcular bulunmaktaydı: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Alexander, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitry, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy.

Mürettebat üyeleri: Levshin Aleksei- Kaptan, Karimov Rustam- Yardımcı Pilot, Raspopova Kristina-Uçuş Görevlisi.

(DHA)

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Wagner lideri Prigozhin’in yolcu listesinde olduğu uçak düştü
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