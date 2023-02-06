Volkan Demirel: Yardım edin, insanlara ulaşamıyoruz

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, “Ne kadar imkan varsa, hepsini göndermenizi istiyorum. Sadece Hatay değil, çevre illerde de durum aynı. Allah rızası için yardım edin” dedi.

Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde birçok il, saat 04.17’de Kahramanmaraş merkezli Richter ölçeğine göre 7.7 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD’dan alınan bilgiye göre yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Instagram hesabından yaptığı yayında gözyaşlarına engel olamadı. Volkan Demirel, “Burada herkes perişan. Herkes can çekişiyor Hatay’da. Buraya lütfen ambulans, yardım. Burada durumlar çok kötü. Yardım edin, insanlara ulaşamıyoruz. Biz kendi imkanlarımızla fazla bir şey yapamıyoruz. Ne kadar imkan varsa, hepsini göndermenizi istiyorum. Sadece Hatay değil, çevre illerde de durum aynı. Lütfen Allah rızası için yardım edin” ifadelerini kullandı. (DHA)