İlkokulda virgülün doğru kullanımını anlatmak için verilen bir örnek vardı.

Oku baban gibi, eşek olma.

Oku, baban gibi eşek olma.

Sadece virgülün yerini değiştirerek nasıl büyük bir anlam değişikliğine yol açtığını bununla öğrenmiştik.

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Büyük metinlerde; bir virgül, bir kelime, bir harf daha da önem kazanır.

Yasalarda…

Yönetmeliklerde…

Özellikle de anayasalarda…

Ne kastediyorsunuz? Nasıl bir çerçeve çiziyorsunuz? Kısa ve öz cümlelerle anlatmak zorundasınız.

Anayasa metinleri tam anlamıyla çerçeve metinleridir.

Öyle tanımlar kullanmalısınız ki ona uygun yapılacak yasalar, çerçeveden çıkmasın ve de onunla çelişmesin.

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Bu sütunda birkaç kez yazdım.

Yinelemekte sayısız fayda gördüğüm için bir kez daha yazıyorum.

Mesela…

Eşit yurttaşlık olmaz… Yurttaşların eşitliği olur.

Çünkü eşit yurttaşlık dediğiniz zaman bir azınlık tarifine girmiş olursunuz. Üniter devlet yapımızın tam zıddıdır.

Oysa yurttaşların eşitliği dediğiniz zaman, hangi dil, din, ırk veya mezhebe sahip olursa olsun; herkesin ama herkesin koşulsuz eşit olduğunu ilan etmiş olursunuz.

Türkiye Cumhuriyet’inde hiç kimsenin diline, dinine, mezhebine, aidiyetine bakılmaz. Her yurttaş EŞİTTİR!

Kimsenin diline, dinine, mezhebine, cinsiyetine bakılmaz, ayrım yapılmaz.

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Kültürel zenginliğimiz olan farklı dil ve kültürlerimiz üzerinden bir azınlık tarifine girişmek ise ayrılıkçılıktır.

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Bir kelimenin değişikliği nasıl anlamlara yol açtı?

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Gelelim anadilde eğitime…

Kulağa ne kadar hoş geliyor değil mi?

Ana dilde eğitim hakkı…

Ama bakın…

Anadil eğitimi haktır.

Anadilde eğitim ise kabul edilemez.

Bundan tam 7 ay önce bu sütunda nasıl anlattım?

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“Elbette farklı etnik kökendeki yurttaşlarımızın ana dillerini öğrenme ve kültürlerini yaşatmak haklarıdır. Ve bu korunmalıdır. Hatta daha da geliştirilmelidir.

Ancak…

Anadilde eğitim başkadır, anadilin öğretimi başkadır.

(Merak edenler Prof. Ergun Özbudun Hoca’nın makalelerine bakabilir)

Urfa Lisesi’nde Kürtçe fizik, Rize Lisesi’nde Lazca matematik, Artvin Ortaokulu’nda Gürcüce kimya okuttuğunuzu, ayrıca bu gençlere tek tek üniversite açmanız gerektiğini düşünün.

Birbirine tamamen yabancı yetişmiş, bambaşka dillerle eğitim almış binlerce gençten tek bir ülkü, tek bir ülke etrafında kenetlenebileceğini hayal etmeye çalışın.

Mümkün mü?

Bakın üniter devlet sisteminin mabedi sayılan Fransa ne yapıyor?

Yerel yönetim özerkliği vermiş olmasına rağmen üniter yapısını dili sayesinde koruyor.

Okullarında Fransızca zorunlu dildir.

Mahkemelerinde kendi yerel dillerini bile kullanmalarına izin yok.

Dünyaca ünlü film festivalleri Cannes’a İngilizce altyazılı film kabul etmiyorlar. Tüm filmler Fransızca olacak.

Sokakta bir Fransıza, İngilizce bir şeyler sorun. Dönüp cevap vermezler.

Neden?

Dillerini ve ülke bütünlüklerini korumak istiyorlar.”

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Yerel dil ve kültürleri korumak başka şeydir… (ki çok önemlidir.)

Ama eğitimi ayrı ayrı dillerle yapmak başka bir şeydir.

Dolayısıyla…

Anadil eğitimi haktır… Anadilde öğretim ise ayrılmayı getirir…

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Bol kepçeden vaat veren siyasetçilerimizi izlerken üzülüyorum…

100’üncü yılına girecek koca cumhuriyetimizi karpuz gibi bölüyorlar… Farkında değiller…

Bol kepçeden ulufe dağıtıyorlar…

Umurlarında değil….