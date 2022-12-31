Vinç faciasında ölen 6 işçiden 5’inin kimliği tespit edildi! Acı detaylar ortaya çıktı

İzmir’in Bornova ilçesindeki bir otel inşaatında yapıya doğru devrilen vinçten kopan parçaların şantiyedeki konteynerin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden 6 işçinden 5’inin isimleri belli oldu. Kimlikleri tespit edilen işçilerin Yıldırım Sarı, Fesih Çiftçi, Baykal Gürbüz, Ali Şükrü Duru ve Aslan Akkaya olduğu belirtildi.

Yıldırım Sarı’nın inşaatta kardeşi Kenan Sarı ile birlikte çalıştığı, olay sırasında her ikisinin de konteynerde bulunduğu, vinçin arka ağırlığının Yıldırım Sarı’nın kaldığı tarafa düştüğü ifade edildi. Kenan Sarı yara almadan kurtulurken, ağabeyi Yıldırım Sarı ise enkaz altından 10 saat sonra çıkarıldı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Bornova ilçesi Kamil Tunca Caddesi’nde meydana geldi. Bir otel inşaatında yükseltilmek istenen vinç, bilinmeyen nedenle yapıya doğru devrildi. Bu sırada vincin arka ağırlığı, şantiyede işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynerin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk etapta 4 işçinin cesedine ulaşılırken, yaralanan 2 işçi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kayıp olan 2 işçinse enkazda arama kurtarma çalışması başlatıldı. Enkazın kaldırılması için olay yerine ilave vinç getirildi. AFAD ve itfaiye ekipleri, koordineli çalışma başlattı.

YAKLAŞIK 10 SAAT SONRA CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir İl Emniyet Müdür Mehmet Şahne ve Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etti.

Ekiplerin hummalı çalışması sonucu yaklaşık 10 saat sonra enkaz altında kalan işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. İşçilerin cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

KONTEYNERİN TAŞINMASINI TALEP ETTİKLERİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Bu arada, otel inşaatında çalışan işçilerin, yatakhane olarak kullandıkları konteynerlerin inşaat alanının yakınında bulunmasının güvenliği olmadığını, düşebilecek herhangi bir parçanın can güvenliğini tehdit edebileceğini belirterek başka bir yere taşınmasını talep ettikleri ileri sürüldü.

Ölen 6 kişiden 3’ünün isimleri belli oldu. Kimlikleri tespit edilen işçilerin Yıldırım Sarı, Fesih Çiftçi ve Baykal Gürbüz olduğu belirtildi. Kaza sonrası cesetleri İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan diğer işçilerin kimlik tespit çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.

AĞABEYİ YAŞAMINI YİTİRDİ, KENDİ KURTULDU

Kazada yaşamını yitiren işçilerden Yıldırım Sarı’nın/yukarıda fotoğrafta) aynı inşaatta kardeşi Kenan Sarı ile birlikte çalıştığı belirtildi. Olay sırasında Kenan Sarı’nın ağabeyi Yıldırım Sarı ile birlikte konteynerde olduğu, vinçin arka ağırlığının ağabeyinin kaldığı tarafa düştüğü ifade edildi. Kenan Sarı(altta fotoğrafta) yara almazken, ağabeyi Yıldırım Sarı’nın ise yaklaşık 10 saat sonra enkazdan cansız bedeni çıkarıldı.

2 AY ÖNCE BABA OLMUŞ

İşçilerden Baykal Gürbüz’ün evli ve 2 çocuk babası olduğu bildirildi. Gürbüz’ün, yaklaşık 2 ay önce eşinin doğum yaptığı, ikinci kez baba olduğu ifade edildi. Ölen Fesih Çiftçi’nin(altta fotoğrafta) de Gürbüz gibi evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

İzmir Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri süren diğer 3 işçinin de kimlik tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir’in Bornova ilçesindeki otel inşaatında yapıya doğru devrilen vinçten kopan parçaların şantiyedeki konteynerin üzerine düşmesi sonucu 6 işçinin öldüğü olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Şantiye şefi, firma yetkilisi ve iş güvenliği uzmanı olduğu belirtildi.

ÖLENLERDEN 2’SİNİN DAHA KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Öte yandan, ölen 6 işçinin İzmir Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri sürerken, 2’sinin daha kimliği tespit edildi. Yıldırım Sarı, Fesih Çiftçi ve Baykal Gündüz’ün dışında evli, 2 çocuk babası Aslan Akkaya (38) ile Ali Şükrü Duru’nun (42) da ölenler arasında olduğu belirlendi. Vücut bütünlüğü bozulmuş olan diğer kişinin cenazesinin üzerinden Hakan Bağ adına düzenlenmiş aşı kartı çıktı. Cesedin Bağ’a ait olup olmadığının araştırıldığı bildirildi.

Yıldırım Sarı’nın Bitlis, Baykal Gündüz’ün Ankara, Aslan Akkaya(yukarıda fotoğrafta) ve Ali Şükrü Duru’nun cenazelerinin ise İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi.

HUKUKİ SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ

Ölenlerin yakınlarının İzmir Adli Tıp Kurumu morgu önündeki bekleyişi sürüyor. Fesih Çiftçi’nin ailesinin avukatı Mehmet Harun Elçi, “Bu iş kazasında şüphesiz işverenin ciddi anlamda ihmali ve kusuru bulunmaktadır. Bu iş kazası önlenebilirdi ancak ne yazık ki işveren gerekli önlemi almadı. Kule vincin altında yaşam alanının bulunmaması gerekirdi. O nedenle bu olay işverenin gerektiği önlemi almaması neticesinde gerçekleşmiştir. Herkes, yeni yıla girme coşkusu yaşarken, biz acılı ailelerle Adli Tıp’ta birlikteyiz. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı bilgisi aktarıldı. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bunun yanında birçok kimsenin ihmali olduğu da çok açık. Diğer tüm sorumluların da adli merciler önünde hesap vermesi için her şeyi yapacağız” dedi.

‘1 AY ÖNCE DE AKRABAMIZ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ’

Fesih Çiftçi’nin dayısının oğlu Emrah Siner ise “Bu şantiyede daha 1 ay önce akrabamız Alper Özer yaşamını yitirmişti. Şimdi de 6 kişi iş kazasında hayatını kaybetti. Artık yeter, o kadar çocuk öksüz kaldı. Kim bu iş kazalarına ‘dur’ diyecek? Canımız yanıyor. Vinç devrilmeyip, 30’uncu kattan konteynerin üzerine bir taş parçası düşmesi sonucu da bir iş kazası yaşanabilirdi. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu” diye konuştu.

Aslan Akkaya’nın halası Meral Kılıç (60) da “Ciğerimiz parçalandı. Yeğenimin cenazesi tanınmaz halde. Geride 2 çocuğu kaldı. Geride kalanların sonu ne olacak? Gözaltına alınanlar 2-3 gün sonra dışarı çıkar. Sorumlular kimse tespit edilip, hak ettiği cezayı çeksin” dedi.

Kazada, konteynerden yaralı kurtulan işçilerden Mücahit Çiftçi, “Önce hafif bir gürültü oldu. Yukarıdan bir şeyler düşmeye başladı. Her gün zaten moloz düşüyordu. Bu nedenle önemsemedik fazla. Bu durumu binlerce kez şirkete söylemiştik. İlgilenmediler. Başımıza sadece bir çatı yaptılar. Bunun bizi koruyacağı söylendi. Sonra birdenbire betonlar üzerimize döküldü. Yaralandım. Eniştem Fesih Çiftçi ise öldü. Birçok iş arkadaşımız vefat etti. Mağduruz. Bu bir iş kazası değil cinayettir” dedi.

(DHA)