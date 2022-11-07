Villadaki kazıya ilişkin Emniyet’ten açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer’de bir villaya düzenlenen operasyon ve ardından yapılan kazı çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı.

Operasyonda, J. A. B. adına düzenlenmiş sahte Makedonya pasaportu ile Türkiye’ye giriş yapan organize suç örgütü üyesi yabancı uyruklu Z. B.’nin gözaltına alındığı, ihbar üzerine villanın bahçesinde yapılan kazılarda ise bir bulguya rastlanılmadığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sarıyer’de bir villada gerçekleştirilen operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce elde edilen bilgiler doğrultusunda; organize suç örgütü üyesi yabancı uyruklu Z. B. isimli şahsın, J. A. B. adına düzenlenmiş sahte Makedonya pasaportu ile ülkemize geldiği ve ilimizde bulunduğu tespit edilmiştir. Başlatılan çalışmalar neticesinde adı geçen şahıs 04.11.2022 tarihinde Sarıyer ilçesinde yapılan operasyonda yakalanmıştır. İkamette yapılan aramada; sahte kimlik, pasaport ve dijital materyal ele geçirilmiştir. İkamet bahçesinde bir şahsın cesedinin gömülü olduğu yönündeki ihbar üzerine, Cumhuriyet Savcısı talimatı ile yapılan kazıda herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır.

Konuyla ilgili olarak, kamuoyunu yanlış yönlendirenler hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şehrimizin huzur ve esenliğini korumak amacıyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir” ifadeleri yer aldı. (DHA)