Vietnam’da gazeteci Pham Doan Trang’ın hapis cezası onandı
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Vietnam’da gazeteci Pham Doan Trang’ın hapis cezası onandı

Vietnam’da “devlete karşı propaganda yapmak” gerekçesiyle 2021’de 9 yıl hapis cezasına çarptırılan gazeteci ve aktivist Pham Doan Trang’ın temyiz başvurusu reddedildi.

Hanoi Yüksek Mahkemesi, Trang’ın eylemlerinin “topluma zarar verdiğini”, “hükümetin istikrarını ihlal ettiğini” bildirdi.

Mahkeme, Aralık 2021’de 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Trang’ın temyiz başvurusunu reddederek cezasını onadı.

Trang, ABD Dışişleri Bakanlığınca düzenlenen ödül töreninde Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü’ne layık görülmüştü.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Trang, cinsiyet eşitliği, insan hakları ve demokrasi gibi konulardaki aktivizm hareketleriyle biliniyor. (AA) 

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