Vezirköprü Belediyesi ihale ile taşınmaz kiraya verecek
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Vezirköprü Belediyesi ihale ile taşınmaz kiraya verecek

Vezirköprü Belediyesi’ne ait 66 adet taşınmaz ihale ile kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Mülkiyeti Vezirköprü Belediyesine ait olan ilanda nitelikleri belirtilen 66 adet taşınmaz ayrı ayrı kiraya verilecek. İhale 19 Mart 2021 Cuma günü saat 14:00 da Belediye Encümeni huzurunda 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulü ile Kültür merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

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Vezirköprü Belediyesi ihale ile taşınmaz kiraya verecek
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