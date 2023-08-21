Veteriner hekimler, 1 günlüğüne iş bıraktı

Türkiye genelindeki veteriner hekimler, kendilerine yönelik şiddet olaylarını protesto etmek için 1 günlük iş bıraktı.

Çankaya ilçesinde bir veteriner kliniğinde, 3 Ağustos’ta enfeksiyon tedavisi gören bir kedinin ölmesi sonrası veteriner hekim Ceren Eroğlu, 4 kişi tarafından darbedildi. Türk Veteriner Hekimler Birliği ve 56 veteriner hekim odası, yaşanan şiddet olaylarına dikkat çekmek için 1 günlüğüne iş bıraktı. Ankara’da Ulus Atatürk Anıtı önünde düzenlenen basın açıklamasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, Veteriner Hekimler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Nüket Bilgen, Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut, Ankara Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ahmet Baydın ve çok sayıda veteriner hekim katıldı. Grup, ‘Sağlıkta şiddete hayır’, ‘Sağlıklı toplum için veteriner hekimleri koruyun’ yazılı dövizler taşıyarak, taleplerini açıkladı.

‘VETERİNERLER, ŞİDDET YASASI KAPSAMINA ALINMALI’

Grup adına açıklama yapan Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Arslan, şiddet olaylarının kendilerini yıldırdığını söyledi. Arslan, “Meslektaşlarımız büyük umutlar ile başladıkları mesleklerini bırakmakta, özellikle genç meslektaşlarımız geleceklerini yurt dışında aramaktadırlar. Veteriner hekimler, 657 sayılı ‘Devlet Memurları Kanunu’nda sağlık hizmetleri sınıfında tanımlanmıştır. Vakit kaybetmeden gereği yapılmalı, veteriner hekimliğin hangi alanında olursa olsun yaptıkları hizmetler ile kamu sağlığını koruyan tüm veteriner hekimler ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ kapsamına alınmalıdır” diye konuştu.

(DHA)