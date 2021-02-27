Vergi dairelerinde yapılandırma yoğunluğu

Kocaeli’nde vergi dairelerinin hafta sonu açık olacağı açıklamasının ardından vergi borçlarını ödemek ve yapılandırma işlemini son güne bırakanlar vergi dairelerinde yoğunluk oluşturdu.

Vergi borcu ödemesi ve yapılandırmasında son tarih 1 Mart olduğu için vergi dairelerinin hafta sonu açık olmasına karar verildi. Bu kapsamda ödemelerini yetiştiremeyen veya son güne bırakan vatandaşlar vergi daireleri önünde yoğunluk oluşturdu. Borcunu ödeyebilmek için sabah erken saatlerinde vergi dairesine geldiğini söyleyen Muhtesım Beyaz, Dün yetiştiremedim ve çok kalabalık vardı. Numaralar önceden veriliyormuş, ben geldim ödeyemeden tekrar gitmek zorunda kaldım.

Vergi dairesinden de hafta sonu açık olacağını söylediler. Sabah erkenden geldim. Borcumu yapılandırmaya sokmuştum. Yolda da herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Burada da kalabalık var ve mesafeli yaklaşmaya çalışıyorum. İnsanlar biraz daha sosyal mesafeye uyarsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu kadar kalabalık olması normal ben dahil insanlar işlerini son güne bırakıyor dedi.

‘BU KADAR KALABALIK OLACAĞINI TAHMİN ETMİYORDUM’

İnternet bankacılığından ödeme yapamadıkları için sabahın erken saatlerinde geldiğini belirten Adem Er ise, “Hafta sonu açık olduğunu haberlerde gördüm ve ben de gelip ödemek istedim. Fakat bu kadar kalabalık olacağını tahmin edemedim diye konuştu.

Dün borcunu ödemek için geldiğini fakat yetiştiremediğini belirten Can Şimşek, Vergi borcu ve trafik cezamı ödemeye geldim. Aslında dün geldim ve hafta sonu açık olacağını söylediler. Dün geldim vergi dairesine yetiştiremedim ve bu kalabalığın bir buçuk katı daha fazla bir kalabalık vardı. Şu anda da her dakika kuyruk ekleniyor. Belki işim öğlen saatlerinde biter” dedi. (DHA)