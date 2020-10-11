Venüs Başak Burcunda: Sevgi neydi? Sevgi emekti

Sevmeyi, sevilmeyi, değer duygumuzu, beğenilmeyi, zevklerimizi, mutluluk tanımımızı ifade eden Venüs,

28 Ekim’e kadar Başak burcunda seyredecek.

İlişkilerde romantizm rüzgarlarının yerine, bir toprak burcu olan Başak temasıyla yani ‘gerçekçi’ şekilde deneyimlemek isteyeceğiz. Başak burcunda Venüs rahat pozisyonda değildir. Birlikteliklerde “Birbirimize ne faydamız var?” şeklinde sorgulamalar yapılabilir, kılı kırk yaran tutumlar ortaya çıkabilir. Bu dönem partnerinizden, aşkınızdan, eşinizden kırmızı kalpler beklemek, aşk dolu şiirler duymak, birlikte pembe düşler kurmak gibi istekler hayal kırıklığı yaratabilir. Mantık bu süreçte daha önemli olacaktır.

Karşı tarafa sevgi sözcükleri fısıldamak, duyguları ifade etmek konusunda sıkıntılar yaşanabilir. Hem kendimiz hem de karşımızdaki kim olursa olsun daha sorun aramaya yatkın, hiçbir şeyi beğenmeyen ve sürekli kusur arayan biri haline dönüşebiliriz. Mükemmeliyetçi ve detaycı yön artacaktır.

Venüs Başak burcunda dışa dönük olmaktan ziyade içe dönük enerjileri içinde barındırır. Eşimiz, partnerimiz, ailemiz, dostlarımızdan destek ve güven beklediğimiz zamanlardır. Bu duyguların karşılık bulmaması halinde 14 Ekim’de Merkür retrosu da yaklaşıyorken tükenmiş beraberliklerin bitmesine şahit olabiliriz. Neticede her ne kadar mantığımız konuşsa da gökyüzünün konumuyla duygusal patlamalar ortaya çıkabilir ve verdiğimiz emeğin karşılığını alamamak derin hüsranlara sebebiyet verebilir. Özellikle dün gerçekleşen ve hafta boyu etkili olacak Venüs- Uranüs etkileşimi sevgi paylaşımında özgürleşme arzusunu ortaya çıkartabilir.

Uranüs kimilerine sürpriz aşkları getirirken, kalıcı ilişki arzusunda olanlara “dikkat” pankartını çıkaracağa benziyor.

Ben Venüs Başak transitini yaşamın her alanında detoks yapmaya benzetirim. Yaşamımızın her alanını temizlemek, arındırmak isteyebiliriz. Giyilmeyen kıyafetlerin ayrılması, evimizin düzeni, vücudumuza gösterdiğimiz özen, kişisel bakımlar, hijyen, beslenmemiz, fiziksel olarak dengeli detokslar için harika zamanlardır. Sağlık konuları, ihmal edilen tetkikler, ertelenen tedaviler varsa Venüs Başak yolculuğu şifa bulabileceğimiz zamanlara işaret eder. Eh! Venüs Aslan transiti gibi harcamaları bol keseden yapmayıp ne aldım ne verdim gibi bütçe hesabı yapmak, küçükte olsa biriktirmek ya da birikim yapmaya gitmek gelecek adına bizi mutlu kılabilir.

Mutlu Haftalar…

“Önemli olan dertlerden uzak durmayı nasıl başarabildiğiniz değil, başınız derde girdiğinde bunun üstesinden nasıl geldiğinizdir.” / Paul Auster

MERKÜR URANÜS KARŞITLIĞI

22 Ekim’e kadar temas halinde olan Merkür ve Uranüs, 2020’nin son çeyreğinde iyice ortaya çıkan dönüşüm ve değişim sürecini hızlandırıyor. Yüzleşemediğimiz, görmekten kaçtığımız ne varsa gökyüzü biraz sarsıcı şekilde bizleri şaşırtabilir. “Ben değişmedim, hayatım da hâlâ aynı” diye düşünmeyin. 2020 düşüncelerinizdeki değişimi ve farklılığı zaman içinde ortaya çıkartacaktır.

İletişimde sorunlar yaşanabilir. Konsantrasyon eksikliği, kafa karışıklığı, çevremizle farklı düşüncelerin zıtlaşması söz konusu olabilir. Düşünmeden konuşmak başınızı ağrıtmasın.

Dünya üzerinde Mars-Plüton karesi devam ederken, Merkür-Uranüs etkileşimiyle hem bireysel hem de toplumsal olarak beklenmedik ve şaşırtıcı gelişmeler meydana gelebilir. Merkür Akrep burcunda geri harekete hazırlanıyorken, yeni anlaşmalar, sözleşmeler yapmak konusunda temkinli olun, atacağınız imzaları erteleyin.

Sinir sistemi, görme, duyma, vertigo gibi denge problemlerini ortaya çıkartan nörolojik ve psikolojik rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.

VENÜS BAŞAK TRANSİTİNİN YÜKSELEN BURÇ ETKİLERİ

KOÇ: Kariyer iş ortamınız önem kazanıyor. Mesleki anlamda fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Çalışma ortamınızda ekip çalışmalarında verim elde edebilirsiniz, başarı yakalayabilirsiniz. Yeni iş fırsatları gündeme gelebilir. Sağlığınızla ilgili rutin kontroller yaptırmak, tedavi olmak için güzel bir hafta. Rutinlerinizi düzenleyebilir, yaşamınızdaki plan, programları organize

edebilirsiniz.

BOĞA: Venüs aşk hayatınızda yeni fırsatlar karşınıza çıkarabilir. Merkür retrosu devam ederken elbette yeni ilişkiler konusunda temkinli davranmak şart. Çocuklarınızla ilgili mutlu gelişmeler, gündemler ortaya çıkabilir, onların yaşamları bu dönem mercek altında olabilir. Sürpriz hamilelik haberleri alabilirsiniz. Yaratıcı faaliyetler, sosyal hayat, hobileriniz için güzel bir zaman. Altın, döviz, borsada kazanımlar ortaya çıkabilir.

İKİZLER: Ailevi ilişkiler, ebeveynler, ev, yuva konuları ön planda olacak. Yaşam alanınızda tadilat vb. değişiklikleri yapmak isteyebilirsiniz. Gayrimenkul, ev alım satım, yuvanızı değiştirmek, taşınma konuları ön plana çıkabilir. Ailede maddi konular gündemde olabilir. Para konularında sıkışmış enerjiler içinde olabilirsiniz. Temkinli olun. Aileyi ilgilendiren güzel haberler

gündeme gelebilir.

YENGEÇ: Kardeşler, yakın arkadaşlar, akrabalar gündeminizde olacak. Onların yaşamlarındaki gelişmelere ortak olabilirsiniz. Yaşamınızla ilgili yeni plan ve programlar yaparken, Merkür retrosunun başlıyor olduğunu unutmayın. Kararlarınızı alın ama 3 Kasım’a kadar bekletin. Ticari konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni eğitimlere başlayabilir, daha önce yarım bıraktığınız bir eğitimi tamamlayabilir, kendinizi geliştirebilirsiniz.

ASLAN: Venüs Başak burcunda maddi konulara vurgu yapıyor. Önümüzdeki 1 hafta boyunca alamadığınız beklediğiniz paralar varsa elinize geçebilir. Ev almak, mülkünüzü değerlendirmek isteyebilirsiniz ancak Merkür retrosunun bitimini beklemek daha doğru olacaktır. Planınızı yapın ancak bekletin. Üstlerinizden destek alabilir, kariyerde sürpriz haberlerle karşılaşabilirsiniz.

BAŞAK: Venüs burcunuzda. Fiziksel görüntünüzde imajınızda yenilik, değişiklik yapmak isteyebilirsiniz, ancak Merkür retrosunda olduğumuzu unutmadan radikal bir değişiklik yapmadan önce iyi düşünün. Özellikle estetik ameliyatlar konusundaki planlarınız varsa 3 Kasım sonrasını beklemek daha olumlu olacaktır. İlişkilerde yenilikler, yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Sorunların çözümü yönünde gökyüzü bu hafta sizi destekleyecektir. Sağlığınıza özen gösterin.

TERAZİ: Sağlığınıza dikkat edin ve tedavi olmak, kontrollerinizi yaptırmanız gereken durumlar varsa ihmal etmeyin. Yaratıcı bir yönünüz varsa bunu ortaya çıkarmanız için güzel bir hafta. Bilinçaltınızı rahatlatmak için yollar arayın ve kendinizi dinlendirin. Venüs endişelerinizi gidermek konusunda yardımcı olacaktır. Gizli düşmanlıklarla arkanızdan çevrilebilecek dolaplara karşı yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. İlişkilerde sorunlarınız varsa toparlanmalar yaşayabilirsiniz.

AKREP: Yaşamınızda yeni fırsatlar, hedeflerinizi gerçekleştirmek için yeni planlar yapabilirsiniz. İdeallerinizi gerçekleştirmek adına çok çalışacaksınız. Değişiklik zamanı. Sosyal çevrenizde yeni arkadaşlıklar, tanışmalar yaşayabilirsiniz. Önümüzdeki 1 hafta kariyerde yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Aşk ve yeni ilişkiler konusunda Merkür retrosunda olduğumuzu unutmayın ve

temkinli hareket edin.

YAY: Meslek hayatınız, kariyeriniz ön planda olacak. Çok çalışacağınız bir dönem olurken, emek vermek, çabalamak konusunda destekleneceksiniz. İş hayatınızda toplumsal statünüzle ilgili yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Yeni iş imkanları, yeni girişimler, fırsatlar, iş değişiklikleri gündeme gelebilir. Evlilik kararı ya da ebeveyn olmak gibi kararlar da aile içinde ön plana çıkabilir. İş temponuz artarken, otorite figürlerinden destek alabilirsiniz.

OĞLAK: Hayata bakışınızda bir yenilenme, değişiklik gündeme geliyor. Yurtdışı gündemleriniz varsa yeni haberler gelişmeler söz konusu olabilir. Ticari gündemler, pazarlama, sosyal medya tanıtımı gibi konular ön plana çıkabilir ve işinizde yeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Akademik, kişisel eğitim her türlü eğitim alanında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Hukuksal konularda önümüzdeki 1 hafta çözümler olabilir.

KOVA: Venüs 8. Evinizde maddi konulara vurgu yapıyor. Eş, aile, ortak gelirleriniz varsa yardımlaşmalar ve gelir konusunda destek alabilirsiniz. Banka ödemeleri, tazminat, miras, kredi konuları ön plana çıkacaktır. Beklediğiniz paralar varsa elinize geçebilir. Kredi çekmek isteyebilirsiniz ancak Merkür retrosuna yaklaşırken, imza attığınız evraklara dikkat edin. Sağlığa, özellikle üreme organlarında çıkabilecek rahatsızlıklara karşı temkinli olun.

BALIK: İkili ilişkilerle ilgili yaşamınızda yeni kararlar almanız olası görünüyor. Sürpriz aşklar çıkabilir. Mevcut ilişkinizde gerilimler artabilir, sakin olun. Her ne kadar Merkür retrosu başlıyor olsa da gökyüzü problemleri çözmeniz konusunda yardım gönderecektir. Ortaklık, ticari girişimler konusunda yeni fırsatlar gündeme gelebilir.