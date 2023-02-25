Venezuela Cumhurbaşkanı, Türkiye’den dönen ekibine madalya verdi

Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, deprem felaketinden sonra Türkiye’ye gelerek arama kurtarma çalışmalarına katılan ve ülkelerine geri dönen Venezuela ekibine Francisco de Miranda Nişanı taltif etti.

Cumhurbaşkanı Maduro, Türkiye’nin Caracas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu’nun da katıldığı törende, deprem bölgesinde takdire şayan çalışmalar yaptıkları için Venezuela’nın ekibine Francisco de Miranda Nişanı taltif etti. Maduro, arama kurtarma ekibinin Venezuela Bayrağındaki üç rengi Türkiye’de barış, sevgi, dayanışma ve işbirliği ruhuyla dalgalandırdıklarını vurgulayarak gurur duyduğunu ifade etti.

Türkiye’nin Caracas Büyükelçiliği törenle ilgili yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, ülkemize giden arama kurtarma ekibi üyelerine Büyükelçimiz Aydan Karamanoğlu’nun da katıldığı törende madalya vermiştir. Venezuela makamlarına ve halkına gösterdikleri dayanışma nedeniyle bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz açıklamasını yaptı.

FRANCİSCO DE MİRANDA NİŞANI

Francisco de Miranda Nişanı, 28 Temmuz 1939da tesis edildi ve bilime, ülkenin ilerlemesine, beşeri bilimlere katkıda bulunan veya olağanüstü erdemleri örnekleyen Venezuela vatandaşlarına ve yabancılara taltif edilmektedir. Francisco de Miranda, 1750 ila 1816 yılları arasında yaşamış Venezuela askeri lider olarak tanımaktadır. (DHA)