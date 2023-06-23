Veli Ağbaba: Cep telefonu ve bilgisayar gibi aletlerde vergi kaldırılmalı

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, cep telefonlarındaki verginin düşürülmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na kanun teklifi verdi. Ağbaba, “Bir emekli, bir öğrenci, asgari ücretli veya bir ev hanımı için e devlete ulaşım gibi tüm resmi işler için akıllı cep telefonları gereklidir. Akıllı cep telefonları artık bir lüks halinden çıkıp en temel zorunlu ihtiyaç haline gelmiştir. Cep telefonları ve bilgisayar gibi teknolojik aletlerden alman vergiler kaldırılmalı ya da vatandaşın ulaşabileceği şekilde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi indirimi yapılmalıdır” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ‘Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni Meclis Başkanlığına sundu. Ağbaba, cep telefonlarındaki vergilerin düşürülmesi için Meclis Başkanlığı’na sunduğu teklifte şunları kaydetti:

“AKILLI CEP TELEFONLARI ARTIK BİR LÜKS HALİNDEN ÇIKIP EN TEMEL ZORUNLU İHTİYAÇ HALİNE GELMİŞTİR”

“Günümüz dünyasının en önemli iletişim araçlarının başında akıllı cep telefonları gelmektedir. Akıllı cep telefonları, yurt içinde üretilebildiği gibi ithalat ile yurt dışından da tedarik edilebilmektedir. Döviz kurlarındaki artış ve vergi uygulamaları cep telefonu fiyatlarını ciddi şekilde etkilemektedir. Döviz kurlarındaki artış ve vergi uygulamaları sonucu artık temel bir ihtiyaç iletişim aracı olan akıllı cep telefonlan vatandaş tarafından ulaşılamayacak fiyatlara yükselmiştir. Bir emekli, bir öğrenci, asgari ücretli veya bir ev hanımı için e devlete ulaşım gibi tüm resmi işler için akıllı cep telefonları gereklidir. Akıllı cep telefonları artık bir lüks halinden çıkıp en temel zorunlu ihtiyaç haline gelmiştir.

18 Nisan 2022 günlü 5431 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile cep telefonu teslimlerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları yeniden düzenlenmiştir. 5431 sayılı Cumhurbaşkanı Karan ile özel tüketim vergisi 1.500 TL’yi aşmayan cep telefonlanın vergi oranı %25, özel tüketim vergisi matrahı 1.500 TL’yi aşıp 3.000TL’yi aşmayan cep telefonlarının vergi oranı %40 ve 3.000TL’yi aşan cep telefonlarından %50 vergi oranı olarak düzenlenmiştir. Ayrıca %10 TRT Bandrol ücreti, buna ek olarak da %1 oranında Kültür Bakanlığı payı ve KDV alınmaktadır. Bu Kanun Teklifi ile özel tüketim vergisi belirlenen fiyat aralıkları değiştirilerek 1.500 TL’ye kadar olan sınır 20.000 TL, 1.500 – 3.000 TL’ye kadar olan sınır 20.000 – 30.000 TL, 3.000 TL olan sınır 30.000 TL olarak değiştirilecektir. Ayrıca alınacak vergi oranları da düşürülecektir.

“TÜRKİYE’DEKİ AŞIRI VERGİLENDİRME İLE YURT DIŞINDAN CEP TELEFONU GETİRİLMESİ ÜLKEDE VERGİ KAYBINA YOL AÇMAKTADIR”

Bu yüksek orandaki vergilendirmeler vatandaşların farklı yollara başvurmasına sebep olmuştur. Vatandaşlar Türkiye’deki aşırı vergi uygulamalarından kaçınmak amaçlı yurt dışından telefon getirmektedir. Vatandaş yurt dışından getirilen cep telefonlarına harç ve Özel İletişim Vergisi eklendiğinde dahi Türkiye’de satışa sunulan fiyattan daha uyguna temin etmektedir. Türkiye’deki aşırı vergilendirme ile yurt dışından cep telefonu getirilmesi ülkede vergi kaybına yol açmaktadır. Bu vergilendirme sistemi hem vatandaşa hem de ülkeye zarar vermektedir. Cep telefonlarının yanında bilgisayar ve elektronik eşyaların fiyatları da döviz kurlarındaki artış ve vergi uygulamaları ile aşırı şekilde yükselmiştir. Vergilendirmedeki aşırı artış vatandaşın bilgisayar ve teknoloji ürünlerine ulaşımım da engellemektedir.

“ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ İNDİRİMİ YAPILMALIDIR”

Cep telefonları ve bilgisayar gibi teknolojik aletlerden alman vergiler kaldırılmalı ya da vatandaşın ulaşabileceği şekilde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi indirimi yapılmalıdır. İşbu Kanun Teklifiyle Özel Tüketim Vergilerinde indirim yapılarak cep telefonu fiyatlarının indirilmesi amaçlanmaktadır.”

(ANKA)