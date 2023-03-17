Veli Ağbaba: Ağır hasarlı binalara hafif hasarlı raporu verildiği iddiaları var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya’da depremzedeleri ziyaret etti.

Yurttaşların ağır hasarlı evlerine hafif hasarlı raporu verildiğine ilişkin şikayetlerini dinleyen Ağbaba, “Yetkililere çağrı yapıyoruz; bu hasar kısmı ciddiyetle incelensin. Malatya, 2020 depreminde ağır hasardan hafif hasara çevrilen binalarda çok can kaybı verdi. O nedenle yetkililere çağrı yapıyorum; bu konu çok önemli. İnsan hayatı riske atılamaz. Birçok yerde ağır hasarlıların hafif hasarlıya çevrildiğiyle ilgili iddialar var. Bu konunun takipçisi olduğumuzu herkesin, bütün kamuoyunun bilmesi lazım ve bu konuda hepimizin çok dikkatli olması lazım. Çünkü bunun acısını, yüzlerce insanımızı toprağın altına vererek yaşadık” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, bugün Malatya’nın Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde depremzedelerin sorunlarını dinledi. Hasarlı binalara hafif hasarlı ya da hasarsız raporu verildiğine dikkat çeken bir depremzede, şunları söyledi:

“KOLONLARDA 6 TANE ÇİZGİLİ ÇATLAK VAR, SÖZDE HASARSIZ KAYITLARDA”

“Bizler, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde, Yeşilçam konutlarında oturuyoruz. Vekilimiz geldi; durumumuzu, sıkıntımızı izah etmek istiyoruz. Bu binaya, şu durumda, gördüğünüz halde bize hasarsız verildi. Tekrar teste gelecekler. Yine hasarsız vermelerinden korkuyoruz. Kolonlarda 6 tane çizgili çatlaklar var. Ben bunların resimlerini tutmuşum, şu an hasar tespitlerini bekliyorum. Binaya korkuyla giremiyoruz, sözde hasarsız kayıtlarda. Biz, ikinci denetimi bekliyoruz. Hasar tespitlerinin şu anda yine aynı durumla vermesinden korku içinde bekliyoruz. Yetkililerden siz geldiniz, Allah razı olsun. Çadırlarla ilgilenen bir sizi gördüm. Binanın iki tarafında aynı şekilde çatlaklar mevcut.”

“HASARSIZ DİYOR AMA BİNA PARAMPARÇA OLMUŞ”

Bir başka depremzede ise “Hoca Ahmet Yesevi, Seyran Mahallesi’nde oturuyoruz. Gelip binalara baktılar. Çekiçle kontrol ettiler. Hasarsız diyor ama bina paramparça olmuş. Bunun, bir daha gelip bakılması lazım” dedi.

Başka bir depremzede de evinin ağır hasarlı olduğuna dikkat çekerek, “Hafif hasar deyip geçiyorlar. Ondan yani diyorum; evlerimizin yapılması lazım, korkuyoruz, giremiyoruz. Yarılmış her tarafı, hafif hasar raporu verildi” diye konuştu.

“AĞIR HASARLI BİNALARA HAFİF HASARLI VERİLDİĞİ İDDİASI VAR, BUNUN CİDDİYETLE İNCELENMESİ LAZIM”

Veli Ağbaba ise depremzedelerin şikayetlerini dinledikten sonra şunları söyledi:

“Şimdi, 5.6’dan sonra durdurdular, hasar tespitine şimdi tekrar başlandı. Ancak çok yoğun şikayetler alıyoruz. Ağır hasarlı binalara hafif hasarlı verildiği iddiası var. Bunun ciddiyetle incelenmesi lazım ki Malatya 2020 depreminde ağır hasardan hafif hasara çevrilen binalarda çok can kaybı verdi. Örneğin sadece bir binada, ağır hasarlı, hafif hasarlıya çevrilmişti ve bu depremde yıkıldı, 89 kişi öldü. O nedenle yetkililere çağrı yapıyorum; bu konu çok önemli. İnsan hayatı riske atılamaz. Birçok yerde ağır hasarlıların hafif hasarlıya çevrildiğiyle ilgili iddialar var. Bu konunun takipçisi olduğumuzu herkesin, bütün kamuoyunun bilmesi lazım ve bu konuda hepimizin çok dikkatli olması lazım. Çünkü bunun acısını, yüzlerce insanımızı toprağın altına vererek yaşadık.”

(ANKA)