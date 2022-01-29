Vatandaş yardım isteyince ‘Dombra’ şarkısı devreye girdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Giresun’da otobüs üstünde mikrofon uzattığı vatandaş yardım isteyince müzik sesinin yükseltilerek Dombra şarkısının devreye sokulması canlı yayına yansıdı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun’da Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni’ne katıldı.

Erdoğan, vatandaşlara otobüs üstünden seslendi. Erdoğan’ın yanında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yer aldı.

Dereli’de bir yıl içinde alt ve üst yapısıyla bütün binaları yapacaklarını söylediklerini ve bunları bitirdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki çalışmalarda emeği geçen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile tüm kurumlara, yüklenici firmalara teşekkür etti.

“HANIMIM VE BEN HASTAYIZ YARDIMCI OLUN”

Erdoğan, konuşma yaptığı otobüsün üstüne gelen bir vatandaşa mikrofon uzattı. Vatandaş, “Hanımım hasta. Ben de KOAH hastasıyım. Bize bir yardımcı olun, indirim yapın” diyerek Erdoğan’dan yardım istedi.

O anda müziğin sesinin yükseltilmesi ve ‘Dombra’ şarkısının devreye sokulması dikkat çekti. Vatandaş ise otobüsten uzaklaştırıldı. O anlar canlı yayına yansıdı.