Vatandaş çileden çıktı: Bunun burada yapılmasının hiçbir anlamı yoktur

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy’de iki haftadır devam eden beton santrali inşaatı, bölge sakinleri tarafından protesto edildi.

Bir vatandaş, “Bunun faturası buradaki bitkiye çıkacak, buradaki çiftçiye çıkacak, burada yaşayan insanlara çıkacak. Bunun burada yapılmasının hiçbir anlamı yoktur” dedi.

Sarıyer’e bağlı Uskumruköy’de başlatılan ve iki haftadır devam eden beton santrali inşaatı, bölge sakinleri tarafından bugün inşaat alanında protesto edildi. Vatandaşlar, İÇTAŞ şirketinin sürdürdüğü inşaatın ses ve hava kirliliği yarattığını belirterek bölgedeki doğal ve sosyal yaşamı tehdit ettiğini söyledi.

“BURADAN ÇIKACAK ATIĞIN FATURASI ÇİFTÇİYE, ORMANA VE BURADA YAŞAYAN İNSANLARA ÇIKACAK”

Bölge sakinlerinden biri, inşaatın ormana, bölgede yaşayan insanlara ve çiftçilerin yetiştirdiği ürünlere zarar vereceğini belirterek, “Beton santralin yapılmasına müsaade etmeyin. Çünkü posalarını temizleyebilecek altyapıları yok. İnsanın yaşadığı, hayatın aktığı bir yerde nasıl temizlenecek? Bir ton tehlikeli atığın bertarafı iki türlü olur. Ya buraya tesis kurarsınız ya da buradan sızdırmaz kamyonlarla alıp bertaraf tesislerine verirsiniz. Bir tonluk atığın bertaraf maliyeti bin liradır. Bin tonluk bir tonluk bir tesis kurdularsa her gün bir milyon liralık kamyon trafiği yaratmak zorundalar. Bunun faturası buradaki bitkiye çıkacak, buradaki çiftçiye çıkacak, burada yaşayan insanlara çıkacak. Bunun burada yapılmasının hiçbir anlamı yoktur” diye konuştu.

Bir başka bölge sakini ise “İki yönlü olarak burada trafik kesilecek. 20 km hızla giden TIR’ın arkasında meyve-sebze kamyonları olacak. Sollamaya çalışan insanlar için kazaya neden olacak” dedi.

(ANKA)