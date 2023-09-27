Vatan Caddesi’nde ambulans devrildi: 3 yaralı

Fatih Vatan Caddesi’nde kavşakta bir araçla çarpışan ambulans devrildi. Kazada ambulanstaki hasta ile 2 sağlık çalışanı yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Vatan Caddesi’nde meydana geldi. Aksaray’dan Topkapı yönüne giden Hamza Balkan idaresindeki 34 YP 9235 plakalı hafif ticari araç, Vatan Caddesi’ne bağlanan ambulansla kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle içinde hasta taşıdığı öğrenilen ambulans devrildi. Hasta ağır şekilde yaralanırken ambulansın önündeki iki sağlık personeli de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ambulansla çarpışan aracın şoförü Hamza Balkan kolundan hafif şekilde yaralanırken yanındaki eşi Mesude Balkan kazayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle Vatan Caddesi uzun süre trafiğe kapandı. Polis ekipler tarafından trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayı anlatan sürücü Hamza Balkan, “Işıklarda duruyordum. Yeşil ışıkta hareket ettim. Ambulans süratli geliyordu, görmedim, sol arkasına vurdum. Eşimde de bende de bir şey yok. Hasta varmış. Şoför ve sağlık personelinde de bir şey yok bizim gibi” dedi.

(DHA)